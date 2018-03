El hastag de la tercera gala de ‘La Voz Kids’ se convirtió, como suele ser habitual, en trending topic. Este lunes, el talent de Telecinco arrasa de nuevo en Twitter, donde muchos comentaron las audiciones a ciegas.

La actitud de Antonio Orozco volvió a sorprender a los espectadores. Y es que el cantante y ‘coach’ está cada vez más ‘desatado’. Orozco no dudó en sacar todas sus armas para intentar conseguir para su equipo las voces que quería. Tanto es así que aseguró, en un momento dado, haberse “venido abajo como cuando perdí el Grammy”.

No os pasa que cuando se ríe Orozco su risa os hace reír? Le adoro JAJAJAJA #LaVozKids3

#LaVozKids3 Yo no se qué mierda se mete Antonio Orozco antes de grabar la voz, pero yo quiero!!

El cantante estuvo representado también en el escenario con una miniOrozco que causó sensación. Naiala elegía para su audición el tema ‘Estoy hecho de pedacitos de ti’ y lograba convencer tanto a Melendi como a Orozco. Con semejante elección, no fue de extrañar que la niña optara por el segundo.

Me muero con naiala me mueeerooooo y con la carita de ilusión de su abuelo que la he visto ahora en el programa 😍 #LaVozKids3 pic.twitter.com/ChX1z2Zlw5

