Le retó a llevarle a su programa y así será. Antonio García Ferreras ha invitado el próximo miércoles a Willy Toledo para participar en un debate en ‘Al rojo vivo’ sobre si España es o no una democracia.

Antonio García Ferreras cumplirá su promesa y llevará finalmente al plató de ‘Al rojo vivo’ (La Sexta) a Willy Toledo. Así lo ha anunciado el actor en su muro de Facebook, donde ha desvelado que la cita será el próximo miércoles 27 de junio.

“Ya les dije que a pesado me ganaban dos y que ninguno está ya entre nosotras, así que quedo yo como el mayor brasas del universo. Habemus debate en el programa de Ferreras. Debatiremos sobre si España es un Estado democrático, o no. Será el próximo miércoles 27 de junio. Hora por confirmar”, explica.

Además, Willy Toledo revela que el debate durará “unos 60 minutos” y que dos personas defenderán que España sí es una democracia y otras dos que no lo es. Apoyando esta última postura, el actor estará acompañado por la abogada y activista Pastori Filigrana. “El asunto promete. Repartiremos serita. Veremos”, concluye Willy Toledo.

SU TENSO MOMENTO EN ‘AL ROJO VIVO’

Fue el pasado 22 de mayo cuando Willy Toledo y Ferreras protagonizaron momentos de tensión durante una entrevista por dúplex al intérprete en ‘Al rojo vivo’. El actor aseguró que España no es una democracia y acusó a las dos grandes grupos televisivos del país -Mediaset y Atresmedia- de tenerle vetado por sus opiniones políticas.

Ferreras rebatió sus argumentos y se mostró en desacuerdo con su concepción de la democracia. Ante eso, Toledo le acusó de ser “complice” de que los españoles estén sometidos a este Gobierno” y de “legitimar el fascismo”.

Durante la discusión, Willy Toledo retó al director de La Sexta a invitarle un día a su programa: “¿A que no me invitas un día a tu cadena? ¿Cuándo vamos y hablamos del señor Vasile y de los señores que deciden quién hace y quién no hace cine en este país?”. Finalmente, ese encuentro se producirá el próximo miércoles.