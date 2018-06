No es para menos. Rajoy ha dado a ‘El Intermedio’ algunos de los chistes y momentos más divertidos de los últimos años. Y el Gran Wyoming quería rendirle el homenaje que se merecía. Como ya hiciera con otros como Zapatero, quiso visitar la tumba política del ya expresidente del Gobierno. El líder del PP se convirtió en el protagonista de la entrega de este pasado lunes.

Tras dedicarle un “sé fuerte, Mariano”, Wyoming acudía a la tumba con una corona. “Sabía que este momento iba a llegar, pero no tan pronto, que aún te quedaban dos años de legislatura”, comenzaba el presentador. “Pero ya lo dicen los viejos rockeros (…) deja un bonito cadáver, o sea, Pedro Sánchez”, decía.

“‘El Intermedio’ no te olvida. Claro que tampoco los pensionistas, los científicos, ni los médicos…”, continuaba, despertando las risas del público.

“Qué rápido te has ido, en dos días…”, seguía Wyoming. “Pero lo has hecho como un buen español. ‘Que me echan mañana, pues me paso toda la tarde en el bar’. Qué tío”, decía entre risas.

Wyoming repasaba las muchas cosas que Rajoy había hecho y ‘El Intermedio’ había criticado. Con zasca por las facturas del PP, hacía alusión también a Zapatero y a Rubalcaba. “No te acomodes demasiado de todas formas, que mira Pedro Sánchez. Estaba muerto y te ha quitado el puesto. Quién dice que no te veremos otra vez como presidente. Al menos, los de ‘Cuéntame’ llegarán a tu legislatura”, terminaba en uno de los sketches más divertidos y comentados del programa.

Wyoming lleva una corona de flores a la 'tumba' de Rajoy: "El Intermedio no te olvida, ni los pensionistas, ni los médicos, ni los científicos…" pic.twitter.com/7x2F2FrbEl — Arturovich Bond (@ArturoMontesdeo) June 4, 2018

Genial Wyoming como siempre, pero hoy sembrado con la tumba de Rajoy.

Chapó para el mejor showman de la Televisión, con diferencia#ElIntermedio pic.twitter.com/Ci9SPB2koU — no_pasaran# (@fermont1965) June 4, 2018