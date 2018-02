La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, se ha estrenado este miércoles en Twitter, en la que opera a través del perfil @AnaBotin.

En la descripción de la cuenta, abierta desde julio de 2014 pero en la que hasta el momento no se había publicado ningún mensaje, la primera ejecutiva de la entidad se define como “entusiasta por la gente, presidenta ejecutiva de Santander, madre y esposa”. “Apasionada por la educación y el planeta. Practico yoga, aunque no tan a menudo como me gustaría”, completa la descripción de la ‘número uno’ de Santander.

En los mensajes que Botín ha publicado hasta el momento, explica que ha decidido utilizar la red social para “aprender de otros” y compartir sus opiniones.

I’m new to this. I’ve decided to go on Twitter to express what’s on my mind, and to find out what others are thinking. Es mi primer tuit. He decidido usar Twitter para aprender de otros y compartir mis opiniones. — Ana Botín (@AnaBotin) February 7, 2018

DEPORTES, YOGA, TÉ…

“Además de finanzas y del Santander tengo otros intereses sobre los que tuitearé: la educación, el emprendimiento y el futuro del trabajo, la capacidad transformadora de la tecnología digital, el crecimiento inclusivo, los deportes, el yoga… incluso el té“, apunta Botín.

“Algunas veces tuitearé en inglés, otras en castellano, a menudo en ambos”, asegura Ana Botín.

Sometimes I will tweet in English, sometimes in Spanish, often, like now, in both. Algunas veces tuitearé en inglés, otras en castellano, a menudo en ambos. — Ana Botín (@AnaBotin) February 7, 2018

BIENVENIDA DEL COFUNDADOR DE TWITTER

La presidenta de Santander se une así a otros primeros ejecutivos que cuentan con un perfil en Twitter. Como el presidente de Mapfre, Antonio Huertas o el de Telefónica, José María Álvarez-Pallete. También el de Acciona, José Manuel Entrecanales, o la de Dia, Ana María Llopis.

El propio cofundador de Twitter, Jack Dorsey, se ha sumado a la lista de personajes que no han dudado en saludar a la presidenta en la red social.