Si Jazztel ya es conocida por muchos usuarios por intentar captar clientes en horarios poco recomendados, como el de la siesta, ahora la compañía acumula críticas en Twitter por su servicio al cliente.

Son muchos los que se han quejado de que los operadores no dudan en colgar con muy mala educación cuando escuchan algo que no quieren. Desde ‘noes’ a la oferta de telefonía que les hacen a los que cuando oyen la palabra “reclamación” deciden cortar la llamada.

Entre las quejas que más se repiten, las que alertan a Jazztel de la mala educación de sus empleados, quienes dejan con la palabra en la boca a los clientes o posibles usuarios de su empresa.

@jazztel_es que mala educación la chica que me llamo de parte de vuestra compañia. Asi pocos clientes hareis. — Oskar F. Zapater (@OskarZapater) July 15, 2017

@jazztel_es díganle a sus comerciales, que ya que me llaman ellos, que, aunque no me interese la oferta no me cuelguen. Es de mala educación — Toñi (@Tonilomb) June 22, 2017

Pero totalmente, que llaman, atiendo muy agradable, le digo al chaval que no me interesa y va y dice "Ok" y cuelga, mínimo algo de educación — Green Arrow (@VendavalMalva) August 5, 2017

Se suponía que se había resuelto cuando uno de vuestros operadores insultó a mi esposa. De esto ya llovió. ¿Y la educación, no la revisáis? — Christian D. Pérez (@christiandperez) August 2, 2017

. La SEXTA VEZ.He pedido q x favor no me vuelvan a llamar,no estoy interesada en ninguna oferta. Y a pesar d decirlo con educación me cuelga — Eider G. de Albeniz (@EiderNutricion) July 27, 2017

Otros muchos expresan sus quejas al intentar poner una reclamación a la compañía, como queda reflejado en todos estos tuits.

Típico, nada mas el problema se le sale un pco de los esquemas cuelgan y dejan que otro compañere se coma el marrón — Plan Enemigo Jazztel (@PlanEnemigo) August 1, 2017

Que sinvergonzoneria los de @jazztel_es los llamas para aclarar fra, y te cuelgan, sin mas😮. Menos mal que tengo de permanencia hasta agosto — Alfonso Jaramillo (@fonjaramillo) August 3, 2017

Jamás contratéis @jazztel_es esto ya está pasando de la raya, cuando les dices que te den de baja de su base de datos comercial cuelgan. — Edgar Martín-Blas (@Edgar_Martin_B) August 2, 2017

Y no solo eso, es que los muy incompetentes me cuelgan la llamada!!! — Hyde no (@HidanThugLife) July 31, 2017

@jazztel_es gracias por esa Atención al cliente que no soluciona nada, te cuelgan y te engañan sin dar el servicio prometido. — Sergio Marin Gomez (@xergi86) July 27, 2017

Y es imposible reclamar. …te cuelgan — Laura Vilanova (@lauravilanova1) July 21, 2017

El teléfono de servicio de atención al cliente es otro de los puntos de mira de Twitter. Y es que algunos reclaman que han tenido que llamar decenas de veces sin poder finalmente solucionar nada. Otros, aseguran que les cuelgan cuando no pueden solucionar sus incidencias. Y otros muchos usuarios comentan que deben esperar muchos minutos antes de poder hablar con algún teleoperador. Llamadas que, además, la compañía cobra pese a que los servicios de atención al cliente tienen que ser gratuitos.

@jazztel_es ATENCION AL CLIENTE PESIMA, COLOMBIANOS QUE NI SI QUIERA TE ENTIENDES CUANDO HABLAS CON ELLOS (O NO LES INTERESA ENTENDERTE) — Lamís (@Lams18) August 4, 2017

Increíble que aún @jazztel_es siga sin querer contactar conmigo. ¿De qué clase de servicio técnico y de atención al cliente presumen? — Raúl Alguacil Titos (@Raul_Alguacil) August 4, 2017

@jazztel_es gracias por estar todo el dia de hoy sin internet y sin atencion al cliente😠😠 — Pulido HookaH (@AngelPulido9) August 2, 2017

@jazztel_es hace más de 24 horas que os mandé un DM y aun sin respuesta. Excelente atención al cliente 👌🏻 — Ignacio Morales (@elmoro_cc) August 2, 2017

Digo esto mientras hablo con el servicio de atención al cliente, despues de haber intentado hablar con el departamento de twitter. — SIRENIA 🍓 (@Byluri) August 1, 2017

@jazztel_es increible 💩 de atención al cliente,2 horas y 15 m. Para solucionar un problema de facturación!!!Os superais siendo cada vez peor — Susygrana (@susygrana) August 1, 2017

272 En Atención al Cliente (lo he grabado), @jazztel_es acaban de decirme que "no creo que nadie vaya a llamarle". Luego el DM de hoy miente pic.twitter.com/251Ds0eWuR — Perico Pan (@PericoPan) July 31, 2017

@jazztel_es lamentable atención al cliente…30min y nadie coge el teléfono — David L. Santander (@Davilillo_10) July 31, 2017

A todas estas quejas, hay que sumar las que aseguran que sólo hacen caso al cliente cuando la denuncia es pública. De hecho, son muchos los que recogen en Twitter que el servicio de Jazztel sólo se ha puesto en contacto con ellos una vez han enviado un tuit público. Y es que, para evitar la mala reputación, intentan quitar de los times lines las denuncias de los usuarios.

@jazztel_es He enviado un DM hace rato ¿nadie atiende si no nos quejamos en publico? — Siscu Perez (@Siscu1977) August 2, 2017