No son pocos los que han mostrado su descontento en Twitter al estar esperando varias horas un paquete y ver, después, que el repartidor de turno ha dejado un aviso fuera asegurando que el cliente no estaba en casa. Muchos, tras comprobar que la dirección era la correcta, han comenzado a sospechar de que no es más que una pequeña trampa para poder entregar los paquetes más tarde.

Ya sea porque al repartidor se le acaba el turno o bien, quizá, porque alguno no lo lleva pese a tener que entregarse un día concreto, lo cierto es que las quejas por el tan habitual mensaje de que el cliente no está en casa se repiten constantemente en la red.

La mayoría de ellos aseguran haber estado en casa todo el día esperando algún paquete y, tras varias horas, recibir un mensaje de la compañía asegurando que el envío no ha podido entregarse por ausencia del cliente. Algo que ha indignado a muchos.

Miente @SEUR @SEUR_responde al decir el día que llegaba el envío, miente al decir que no había nadie en casa y encima no saben donde esta. — Miguel Angel Bueno (@miguelAbueno) August 8, 2017

Dos horas esperando una entrega de @SEUR y me vienen con el rollo de que no estaba en casa 🤔 ¡Inadmisible! — Lu' (@utopica_lu) August 8, 2017

Cuando has estado todo el día en casa esperando un paquete y @SEUR dicen que han pasado y no había nadie #magia — Nuria Shady Pls (@Nnuriaaa) August 7, 2017

@SEUR es lamentable, rara vez me han entregado algo a tiempo. Siempre usando la técnica del "no está en casa" siendo mentira. — José Carlos (@Mahedros) August 8, 2017

@SEUR_responde me ha llegado email por ausencia no me han entregado el pedido 1201708020673174301 no he salido de casa y no ha venido nadie — carolina orozco (@carochacala) August 7, 2017

2/2 @AmazonESP Ésta vez recibo mail de @SEUR diciendo que no se entrega por ausencia y llevo todo el día en casa. Lamentable. — Pedro (@pericohv) August 7, 2017

Seur me ha dicho que pasaría de 12:45 a 13:45. ¿Qué os jugáis a que a las 14:00 me llega un mail diciendo que no había nadie en casa? 😂 — Bossy (っ◕‿◕)っ (@LadyBossChannel) August 7, 2017

@SEUR esto clama al cielo. Llevo una hora en la puerta de de casa y me envían un email diciendo que estaba ausente. — David (@dvalonso78) August 7, 2017

Dice que no hay nadie en casa, cuando ni llama ni se acerca a casa. Mientras, Seur no responder el teléfono y su línea 902 parece boicoteada — ~VicenteFL (@ViiFerLo) August 5, 2017

Muy típico de @SEUR en mi caso, por lo visto estan llamando a una dirección que ni siquiera existe pero te ponen q no estas en casa ¿estafa? pic.twitter.com/OQP2PCag8z — Cristina (@Cris_Galan_) August 4, 2017

@SEUR_responde Hola, me ha llegado un mensaje mientras estaba en casa diciendo que no pudisteis recoger un paquete por ausencia (…), y el — Lola Mine (@aBeautyHealthy) August 4, 2017

@SEUR_responde Paquete no llegará a tiempo. Todo el día en casa y el repartidor dice que estaba ausente. La gran mentira de @SEUR — Miguel (@ketezurzan) August 4, 2017

A todas estas quejas se unen las que habitualmente vierten los clientes de Seur en las redes, relacionadas con los múltiples retrasos a la hora de entregar los pedidos. Y es que son muchos los que dan buena cuenta de que pese a que la empresa de transportes les da un horario, luego tienen que esperar varias horas. Algunos, incluso, hasta días.

Curioso es el caso de los abonados al Sevilla FC. El club decidió enviar los abonos de la nueva temporada de Liga, que arranca este mes de agosto. Algunos, que renovaron su carnet el pasado mes de julio, siguen esperando a que el reparto se haga efectivo. Otros muchos ven que se acerca la fecha de inicio de los partidos y aún no tienen su abono en casa, sumado a la ausencia de otros por las vacaciones. Tales han sido las dificultades, que el propio club ha asegurado que entregará todos los carnets que faltan en las taquillas del estadio.