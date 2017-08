Desde el inicio del verano, son muchos los clientes de Ryanair que han puesto el grito en el cielo al ver el nuevo sobrecoste que se ha inventado la compañía aérea. Hasta ahora, los viajeros que compraban billetes a la vez en una única compra, tenían asientos contiguos. Lo lógico en estos casos y como sucede a la hora de comprar entradas de cine, teatro o en cualquier otra aerolínea.

Lo normal salvo para Ryanair, que ha decidido sacar tajada del lógico deseo de cualquier viajero que va acompañado en un vuelo. La compañía lleva un tiempo separando a familias, grupos de amigos y parejas, exigiendo un pago extra si quieren sentarse juntos.

Las redes sociales no han tardado en estallar y en demostrar que la compañía les pide un sobrecoste por asignarles asientos contiguos, pese a que hayan hecho la compra juntos en un mismo pago.

Un problema que no sólo se ha detectado en España sino también fuera, como se refleja en los tuits de algunos usuarios de habla inglesa.

@Ryanair separating families into 4 different scattered B seats for not paying for allocated seats is not good business @easyJet next time.

— Cllr kevin Parry (@kevinparry1974) August 7, 2017