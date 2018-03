Jeff Bezos es el hombre más rico del mundo. Así lo establece la revista ‘Forbes’, que publica este martes su famosa lista con las mayores fortunas del planeta. El fundador de Amazon logra arrebatar el puesto a un Bill Gates que había lidera la lista en 18 de las últimas 24 ediciones.

Además, Jeff Bezos entra con fuerza a ocupar la posición del más rico del mundo. Y es que, a sus 54 años, logra lo que nadie hasta ahora: superar los 100.000 millones de dólares. Concretamente, ‘Forbes’ estima que Bezos acumula 112.000 millones de dólares.

Centibillionaire Jeff Bezos is the richest person on Earth for the first time, thanks to a $39.2 billion jump in his net worth in the past year. He knocks Bill Gates to #2 https://t.co/j2fAOKT3j3 pic.twitter.com/dgg2FqsaT8

— Forbes (@Forbes) March 6, 2018