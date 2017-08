Algunos de los usuarios de Cabify están en pie de guerra por el cobro de algunos viajes que no corresponden. Sobre todo, aquellos que anulan la carrera dentro del plazo establecido, como puede leerse en numerosos tuits de las redes sociales.

No es oro todo lo que reluce en Cabify. Pese a ser uno de los negocios en expansión en el sector de los transportes, no todos están muy contentos con sus servicios. Sobre todo, para quienes han tenido que pagar por una carrera que finalmente no han hecho.

Así lo expresan algunos de los usuarios de Cabify en las redes sociales. Un descontento generalizado que incluso ha llevado a un usuario a crear una cuenta en Twitter únicamente para recabar las malas experiencias de quienes contratan este servicio de coche con chófer.

Una de las críticas y quejas más extendidas es la del cobro tras cancelar el ‘pedido’. Muchos de los usuarios de la app aseguran que pese a haber anulado sus carreras, han tenido que pagar por un viaje que no han realizado.

La empresa asegura en su cuenta que los usuarios tienen 7 minutos para cancelar sin compromiso después de haber pedido un coche o hasta 2 horas de una reserva programada, como puede comprobarse en su perfil de Twitter.

Las cancelaciones son gratuitas los 7 primeros mins. tras pedir tu Cabify y hasta 2h antes en caso de reserva,luego se cobra el precio mín.

Sin embargo, el programa llega cuando muchos cancelan dentro de ese tiempo estipulado o cuando la culpa de no poder realizar el servicio no es del usuario sino de la propia Cabify.

Pido un @cabify_espana llega el coche pero no arranca y no puedo utilizarlo. Cancelo y me cobran el servicio!! Contacto pero nadie responde — Ana Rementeria (@anarementeria) July 28, 2017

@cabify_espana 20 minutos esperando al chofer que estaba a 340m. Ahora está a 3km, lo cancelo y me cobran 😒 pic.twitter.com/Xt5A8QW3rs — Lysoform (@nieblah) May 30, 2017

Chapó @cabify_espana dejándote tirado a esta hora en mitad del campo.Sin forma de contactar con el chofer ni con empresa y cobrando trayecto — Pilar Pilanska (@pilar_pilanski) August 6, 2017

Estafa @cabify_espana Ese conductor se recusó a llevarme por mi equipaje a un hotel, me cobran y no refund. 0km, 2 min, 8,50 euros. pic.twitter.com/gYI5C79VG9 — Luli Sky (@luliskywalker) August 4, 2017

@cabify_espana Hemos hecho una reserva para más tarde, y me habéis enviado un coche al momento. He cancelado, y me habéis cobrado * — Delia M. Rodríguez (@derechoadelia) August 3, 2017

Las quejas no son aisladas y se repiten con frecuencia en las redes sociales. Aunque no es la única crítica al servicio de transporte con chófer. Entre las más recurrentes, también, aquellas que dan cuenta del poco caso que hace el servicio de atención al cliente, de los problemas para poner reclamaciones o incluso de las respuestas de la propia empresa cuando algún usuario da una queja.

@cabify_espana por q no atendeis las reclamaciones? Hemos pedido un coche cn silla de bebe el conductor no sabia ponerla y lo habeis cobrado — Irene Rubial (@IreneRubial) August 6, 2017

@cabify_espana segunda vez que me cobran un viaje que no he hecho! Y encima no hay quien contacte para reclamar. Vergonzoso @consumidores — David Sigüenza (@davidsiguenza) August 4, 2017

Otros, acusan a la compañía de rechazar viajes por ser trayectos demasiado cortos o de cobrar dos veces el mismo servicio.

Me está preguntando @cabify_espana por que no uso su servicio.

Porque la última vez me rechazasteis seis veces el viaje porque era corto. — Zidanismo 🇪🇺 (@fr_carrillo) August 5, 2017

@Uber_ES #estafa la tarifa 15 € para ir al aeropuerto de madrid. he puesto el código y me habéis cobrado 39 €. ni un taxi sale tan caro — Ivan Lo Giudice (@IvanLoGiudice) August 3, 2017

@cabify_espana me han cobrado dos veces por el mismo trayecto! Y ustedes no contestan correo!!! Pedido 4946110. Espero respuesta! — Carla Guerra (@carlaoregana) August 3, 2017

Las quejas no sólo llegan desde España sino que los servicios de Cabify en Colombia, México o Argentina también acumulan críticas en Twitter.