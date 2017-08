Una foto con un cartel que podría traducirse como “ten una para pasar el año escolar como un héroe” adorna un expositor repleto de rifles y escopetas en unos almacenes Walmart, muy conocidos en EEUU. Pese a que la venta de armas de fuego es legal en el país, lo que ha incendiado a los clientes es el hecho que la cadena lo clasifique como material escolar, como si de cuadernos o bolígrafos se tratara.

La foto del expositor corrió como la pólvora en Twitter, donde muchos preguntaban a Walmart en qué estaba pensando y qué sugería a los escolares con esa publicidad dentro de los almacenes.

Desde su perfil de Twitter oficial, Walmart calificaba de “verdaderamente horrible” el expositor y aseguraba que estaba trabajando ya para averiguar cuáles de sus locales tenían rifles y escopetas como material para la vuelta al cole. Un portavoz de la compañía, Charles Crowson, aseguró después a CNN que no están nada “felices” con lo sucedido y que en cuanto averigüen dónde fue tomada la foto, procederán a la eliminación del cartel.

Sin embargo, los comentarios en Twitter se habían multiplicado ya. Desde los que no daban crédito a que incluyeran como material escolar las armas a los que avisaban que se trataba de un tema muy sensible e incluso a los que aseguraban que Walmart no tendría ni siquiera que haberse disculpado por esta publicidad.

To be fair school shootings are a sensitive subject. Though I don't think walmart needs to apologize for this particular incident.

— Sinko Pee (@23Syncope) August 10, 2017