Los resultados del CIS catalán aseguran que el 50,5% de los catalanes rechazan de pleno la independencia de Cataluña. Por el contrario, el 42% apoya la secesión, lo que supone que esta opción logra sus peores resultados desde junio de 2017. Además, el 5,6% no lo sabe y el 1,9% no contesta al respecto.

El Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat, conocido como el CIS catalán, recoge que esta cuota de rechazo a la independencia es la más alta desde que preguntan por esta cuestión. Esto es, desde diciembre de 2014. El máximo apoyo del ‘no’ a la separación, hasta ahora, fue en junio de 2015, cuando obtuvo un 50%.

En cambio, el apoyo a un referéndum sí obtiene gran respaldo. A la pregunta de «si los catalanes tienen derecho a decidir su futuro como país votando en un referéndum», los resultados son sorprendentes. El 78,3% está de acuerdo, por un 15,8% que lo rechaza. El resto no se posiciona, no contesta o no sabe.

Elecciones

Por otro lado, el CIS catalán asegura que ERC ganaría las elecciones si se celebrasen hoy. Lo haría con el 22,1% y obtendría entre 33 y 34 escaños. Sin embargo, quedaría prácticamente empatada con JxCat, que conseguirían el 20,9% de los votos. O lo que es lo mismo, entre 32 y 33 escaños.

El PSC lograría hasta 24 escaños por los 19 de Ciudadanos. Los comunes se quedarían con entre 9 y 10 asientos. La CUP y el PP conseguirían resultados similares, ambos con entre 6 y 7 escaños. Y Vox entraría por primera vez en la cámara catalana con entre 3 y 4 diputados.

Así, el independentismo lograría mayoría absoluta, incluso en la horquilla de previsión más baja. Pero sería necesario de nuevo un gran pacto entre todas las fuerzas secesionistas.