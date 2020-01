Ábalos ironiza sobre su encuentro con la número dos de Maduro

El ministro José Luis Ábalos ha ironizado y restado importancia este jueves al hecho de que se haya podido reunir con ministros de Maduro. El pasado lunes, Ábalos se reunía con el ministro de Turismo de Venezuela, Félix Plasencia. Según publica el diario ‘Vozpópuli’, horas antes se habría reunido en secreto con la vicepresidenta del país, Delcy Rodríguez.

Ese encuentro se prolongó durante hora y media en el aeropuerto de Barajas. Dentro del avión en el que Rodríguez viajó en vuelo privado a Madrid, según el diario digital. La vicepresidenta venezolana tiene prohibida su entrada al espacio aéreo Schengen por las sanciones que la UE impuso al régimen de Maduro.

Por su parte, fuentes cercanas a Ábalos han asegurado que acudió al aeropuerto por la noche a título privado a recibir al ministro de Turismo venezolano. Con él mantiene una relación de amistad desde hace años. Éste viajaba en el mismo avión que la vicepresidenta.

Según las mismas fuentes, Ábalos no mantuvo ningún contacto formal con la vicepresidenta venezolana. Y su intención al desplazarse al aeropuerto no era reunirse con ella.

El propio Ábalos ha ironizado que se hayan producido estos encuentros. “No me pregunta nadie por las pensiones, no me pregunta nadie por la subida del salario mínimo, no me pregunta nadie por los problemas de la gente pero sí por si me reúno con uno de Venezuela o no”, ha lamentado.

Explicaciones en el Congreso

Aunque Ábalos ha restado importancia a este tema, la oposición ha exigido ya explicaciones en el Congreso. Tanto PP como Ciudadanos han adelantado que pedirán una comparecencia en el Congreso para que lo explique.

“Todo importantísimo, temas fundamentales”, ha zanjado Ábalos irónicamente.

Si se confirma el encuentro del ministro con la vicepresidenta de Maduro, Pablo Casado ya ha advertido que su formación denunciará esta vulneración de las normas de la UE. En su cuenta de Twitter, el líder del PP ha exigido a Sánchez que explique si el encuentro ha tenido lugar. Y ha recordado que Rodríguez tiene “prohibido pisar suelo europeo”.