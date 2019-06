Podemos ha lanzado una amenaza contundente a Pedro Sánchez en cuanto a la investidura. O hay ministros de Iglesias o no hay Gobierno. Esta semana, además, ambas formaciones se reunirán para desbloquear la situación.

Después de que Ábalos asegurara que el PSOE se presentaría con o sin apoyos a la investidura en la primera quincena de julio, en Podemos lanzan una amenaza contundente a Sánchez. O hay ministros de la formación de Iglesias o no habrá Gobierno.

Podemos no contemplan otra posibilidad que no sea apoyar un gobierno de cooperación. Es decir, un Ejecutivo como el formado en Valencia. En éste, Podemos lidera la vicepresidencia.

Los de Iglesias intentarán evitar que Sánchez vaya a investidura sin tener atados los apoyos. Y ante la posibilidad de que los socialistas midan fuerzas a última hora, elevan el tono y amenazan con tumbar la investidura si el PSOE veta a los ministros de Podemos.

Hace una semana, Iglesias, Montero y Echenique daban por hecho que Podemos tendría al menos un tercio de los ministros. A día de hoy, sigue siendo condición imprescindible para que el partido de su apoyo a Sánchez. La exigencia se mantendrá en las reuniones que PSOE y Podemos tienen previsto celebrar entre este martes y el miércoles.

Juan Carlos Monedero se ha encargado de poner en palabras el pensamiento de Podemos. “Si no hay ministros de Podemos, no hay Gobierno”, ha dicho en ‘El Programa de AR’. Previsiblemente, además, Iglesias consultará a sus bases si deben apoyar o no a Sánchez en caso de que los socialistas se nieguen a la entrada de Podemos en el Consejo de Ministros.

Repetición electoral

Los de Iglesias no tienen miedo a la repetición electoral. Una baza con la que ya amenazaron la semana pasada para tratar de desbloquear el veto de Ciudadanos.

El líder de Podemos es consciente de que unas nuevas elecciones pueden acrecentar la sangría de votos de su partido. Pero rechaza ser oposición y aseguran que ir urnas de nuevo sería solo culpa de los socialistas.