La presidenta del Banco Santander, Ana Botín, es la mujer más poderosa del mundo según la revista ‘Fortune’. En una nueva edición del ranking que clasifica a las 50 mujeres más influyentes del mundo, la española se eleva a lo más alto. Algo que han celebrado desde el perfil en redes sociales de la entidad bancaria.

“Felicidades a todas las mujeres poderosas nombradas por la lista de @FortuneMagazine y en especial a nuestra presidenta ejecutiva @AnaBotin, que ha sido reconocida en la primera posición por su liderazgo en Santander”, escriben.

Congratulations to all the powerful women named to @FortuneMagazine's list and especially to our Executive Chair @AnaBotin, who is recognised in 🥇1st position for her leadership of Santander #FortuneMPW https://t.co/WdwJwMGiCF

— Banco Santander (@bancosantander) September 26, 2019