Las comarcas aragonesas de La Litera, Cnico Medio y Bajo Cinca han tenido que regresar a la fase 2. El Gobierno de Aragón ha decidido echar marcha atrás ante los rebrotes de Covid-19 en estas zonas y el Ejecutivo central desaconseja viajar a ellas.

Las tres regiones se encuentran en alerta sanitaria de nuevo. Por eso, han dejado de estar en nueva normalidad para volver a la fase 2. Algo que Sanidad ya advirtió que podría suceder si se daban rebrotes importantes.

Pese a ello, se trata de una fase 2 flexible. Y es que se permite entrar y salir libremente de las tres comarcas, ya que no hay estado de alarma. Por eso, las autoridades han pedido que no se viaje a ellas si se puede evitar. no es aconsejable, dicen, ni visitar estas regiones ni que sus habitantes tampoco vayan a otras zonas.

Sí se han restringido algunas actividades. Por ejemplo, se ha bajado al 40% de aforo en el interior de restaurantes y al 50% en terrazas. No se podrán abrir locales de ocio nocturno y las bodas y celebraciones religiosas bajan también su aforo al 50%. En entierros se vuelve a un máximo de 25 personas.

Las tres comarcas afectadas son vecinas y suman 65.000 habitantes. Abarcan unos 1.450 kilómetros cuadrados y están en la provincia de Huesca. Se encuentran además limitando con Cataluña.

Rebrotes laborales

Los rebrotes se han producido en el entorno laboral de trabajadores agrícolas temporales. Y se han dado tanto en industrias como en explotaciones. Los casos indican que se está produciendo transmisión comunitaria. Es decir, que se han detectado nuevas cadenas de contagio que hacen necesarias medidas «de prevención y control extraordinarias para disminuir la transmisibilidad de la enfermedad en la población».

Con la aparición de estos contagios, la incidencia del Covid-19 se ha multiplicado «entre 10 y 20 veces», según el Gobierno aragonés. Pese a ello, han querido lanzar un mensaje de tranquilidad. «El aumento de casos y la incidencia no son por ahora preocupantes en términos de gravedad o de capacidad del sistema sanitario», dicen.

De entre todos, el foco de la localidad de Zaidín es el más preocupante. Y también se vigila de cerca el de Binéfar.

Desde el Gobierno de Aragón no se descarta pedir el cierre de esas tres comarcas. Todo dependerá de la evolución epidemiológica.

Por su parte, Salvador Illa ha confirmado que están controlados y que los sistemas de rastreo funcionan a la perfección.