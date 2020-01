Después de que el PP propusiera la coalición ‘Cataluña Suma’ a Cs, Arrimadas se ha mostrado abierta a explorar esta vía. Y así se lo trasladará a su partido en los próximos días. Este viernes, anunciaba que planteará a la dirección de la formación una reunión extraordinaria para debatir esos posibles acuerdos electorales. Pero no solo en Cataluña sino también en el País Vasco y Galicia.

Aunque la alianza sería con el PP, Arrimadas no descarta buscar acuerdos con el PSOE. A pesar de que saben que probablemente no se sumarán. En ningún caso, eso sí, aceptarán listas conjuntas con Vox.

“Habrá que concretar la fórmula, pero queremos aunar esfuerzos en un momento desesperante para muchas personas que están bajo el yugo nacionalista. Me encantaría que el señor Iceta rectificara, no pierdo la esperanza, pero sabemos más o menos dónde está ubicado actualmente”, decía en rueda de prensa.

Para Arrimadas, ésta una “especial oportunidad” en Cataluña. El PP busca desde hace tiempo esa alianza electoral. Que ya tuvo un ensayo con Navarra Suma. Lo intentó también a nivel nacional, pero Albert Rivera, entonces líder de Cs, descartó las listas conjuntas. No le salió bien la estrategia que ahora Arrimadas sí quiere llevar a cabo.

Ahora sí

La portavoz de Cs argumenta que ahora sí están dispuestos a estudiar las fórmula porque “las circunstancias son excepcionales” con un Gobierno “que tiene de socios a condenados por sedición” y deja que “Rufián marque el rumbo de España desde la Moncloa”.

Al líder de los populares vascos, Alfonso Alonso, sí le convence la alianza con Cs. Sin embargo, a Núñez Feijóo en Galicia, no tanto. Y es que gobierna con mayoría absoluta por lo que no necesitaría el apoyo de la formación naranja. “Allí el constitucionalismo no está en peligro”, señalan fuentes populares.

“La amenaza de que Galicia tenga un Gobierno nacionalista es absolutamente real y cierta. Para nosotros es una oportunidad intentar buscar la fórmula de Mejor Unidos también allí e intentar corregir cosas que creo que se pueden corregir”, discrepa por su parte Arrimadas.