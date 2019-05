Como estaba previsto, los diputados independentistas catalanes han aprovechado el juramento de la Constitución en la sesión constitutiva para montar su propio espectáculo. Los parlamentarios de ERC añadían a su promesa la coletilla “por imperativo legal”. Pero también han lanzado pequeños mítines, sobre todo pidiendo la libertad de los políticos presos. Y señalaban su deseo de que Cataluña se convierta en una república.

Por su parte, los diputados de JxCat juraban la Constitución añadiendo “por imperativo legal y lealtad al mandato del 1 de octubre”. También añadían otras frases alusivas a la secesión.

Frases que no se han entendido, pues los micrófonos, en esta sesión constitutiva, no estaban activos. Los diputados juran o prometen a viva voz. Los gritos y golpes en las mesas de los diputados de Vox impedían que sus alegatos se oyeran con claridad.

En concreto, Junqueras aseguraba: “Desde el compromiso republicano, como preso político y por imperativo legal, sí, prometo”.

Tras varios juramentos de diputados independentistas, Albert Rivera se ponía en pie en mitad de la votación. El líder de Ciudadanos pedía la palabra para protestar por los mítines realizados. Sin embargo, la nueva presidenta del Congreso, Meritxell Batet, no le concedía la palabra. Y le advertía de que no interrumpiría el proceso de acatamiento.

Batet ha decidido, en esta ocasión, dejar que los independentistas pudieran jurar con frases añadidas. Algo que también han hecho desde Vox, quienes añadían “por España” a su juramento constitucional.

Aunque por momentos el Congreso se ha convertido en un gallinero, la sesión ha transcurrido sin más incidentes.

A su salida, Rivera protestaba por dejar que “se hable de presos políticos cuando no existen en España”. Y ha cuestionado que se haya podido pedir la libertad para “personas que han atacado a las instituciones del Estado”.

Desde Podemos también se cambiaba la fórmula empleada en la legislatura anterior. Y se añadía a su ‘sí’ “por la democracia y los derechos sociales”. Iglesias incorporaba, además, “por España”.

Saludo Junqueras-Sánchez

Sin duda, ha sido la gran foto de esta sesión constitutiva. El saludo entre Junqueras y Sánchez ha acaparado la atención, hasta el punto de que no ha sido ofrecida, al principio, por las cámaras del Congreso.

En ese saludo, además, una corta conversación que ha sido desvelada por el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián.

Junqueras se ha dirigido a Sánchez diciéndole que no le saludaba para no incomodarle, tras lo cual el presidente del Gobierno ha dicho que no le incomodaba, a la vez que le tendía la mano y le preguntaba cómo estaba.

“Tenemos que hablar”, le contestaba Junqueras. Algo a lo que Sánchez contestaba con “lo vemos”. La conversación se producía después de un primer y frío saludo en la primera votación a presidente del Congreso. Entonces, Junqueras tendía la mano a Sánchez pero evitaban cruzarse palabra alguna.