Así ha preparado España la llegada de los evacuados en China por el coronavirus

A primera hora de este jueves, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, ha asegurado que España está ya “preparando la evacuación de los españoles en Wuhan”, la ciudad foco del coronavirus. Los evacuados llegarán con todas las condiciones y las recomendaciones de la OMS y la UE.

En un mensaje en Twitter, y después de que China haya elevado a 170 los muertos por el brote y confirmado un total de 7.711 casos, Laya explicaba que la Embajada y el Consulado de España en China están siguiendo la evolución del coronavirus. Y que están atendiendo a los españoles que están allí. Además de preparar la evacuación de los que estaban en Wuhan. En España, parece estar ya todo listo para recibirles.

Desde Sanidad, Salvador Illa ha explicado que está trabajando conjuntamente con Exteriores para recibir a los evacuados españoles. Según la estimaciones de la Comisión Europea, unos 600 ciudadanos europeos han comunicado su voluntad de ser evacuados.

Al Gómez Ulla

Mientras se espera la llegada de los evacuados, el hospital central de la Defensa Gómez Ulla de Madrid activaba el pasado martes el protocolo de actuación para recibir a los españoles que lleguen de Wuhan.

La planta 22 ha sido designada como unidad de referencia nacional de Infecciosos. Además, la Comunidad de Madrid tiene designado al hospital Carlos III como entro de referencia. El mismo que atendió los casos de ébola en 2014.

Los evacuados españoles que no presenten síntomas tendrán que permanecer aislados durante dos semanas. Ese es el tiempo máximo de cuarentena. Si el coronavirus no aparece en ese plazo, el paciente no está infectado.

Los repatriados serán evaluados primero por los servicios de Sanidad Exterior, para confirmar que no tienen síntomas. Una vez comprobado, se les trasladará al hospital para su aislamiento.

Caso sospechoso

Mientras tanto, el servicio de Medicina Preventiva del hospital Regional de Málaga ha decidido ingresar en aislamiento a un hombre sospechoso de tener el coronavirus.

Presenta un cuadro gripal y se ha constatado que ha tenido contacto con personas de Wuhan. Se trata de un empresario andaluz que llegaba a España hace 12 días tras viajar a Pekín. Allí estuvo reunido con empresarios de la ciudad donde está el foco del coronavirus.