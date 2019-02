Pedro Sánchez fue un actor clave durante el mes de octubre de 2017. Tras el referéndum independentista del 1-O, el ahora presidente del Gobierno se convirtió en uno de los hombres clave. Él mismo lo cuenta en su libro, ‘Manual de resistencia’, en el que dedica varias páginas al conflicto catalán.

Así, Sánchez relata su intervención en acontecimientos trascendentes como sea la decisión de intervenir al Gobierno catalán en virtud del artículo 155.

Entre los puntos más destacados, los 10 siguientes.

Rajoy y el 155

Sánchez asegura que Rajoy no le planteó aplicar el artículo 155 en agosto de 2017. Confiaba, dice, en “la posibilidad de reconducir el debate político después del 1-O”. Entonces, ambos acordaron actuar de manera “coordinada”. Y Rajoy prometió consultar al PSOE “los pasos que diera el Gobierno”.

“Durante toda la crisis me di cuenta de que Rajoy no quería aplicar el 155; se resistía”, dice en su libro. Sin embargo, las “presiones internas” hacían que todo desembocara en ello. “Yo le decía: ‘Oye, aquí está el PSOE’. Le invitaba a utilizarnos si no lo necesitaba”, cuenta.

Las cargas

El presidente explica en otro punto que Rajoy siempre le prometió que no habría cargas policiales. Sánchez asegura que él mismo insistió al entonces líder del Ejecutivo en la “necesidad de evitar el conflicto”. Y también en “no perjudicar nuestra imagen internacional”.

A pesar de ello, “salió dañada”. “Hubo bulos, fake news e imágenes falsas”, dice. Apunta también que todo ello hizo que la imagen que España ofreció a Europa “nos debilitó”.

Críticas al Gobierno

Aunque en todo momento asegura haber remado en la misma dirección que el Gobierno entonces, Sánchez critica la “mala gestión” de Rajoy y su equipo. “El que Rajoy se pasara meses asegurando que no iba a haber urnas y las hubiera, el que me garantizara que no habría cargas policiales y las hubiera generó mayor incertidumbre entre la población”, dice. Algo que califica de “graves errores”.

Cena en Moncloa

En otro momento de su libro, Sánchez relata la cena que vivió en Moncloa con Rajoy. Una conversación que califica de “muy sincera”. Una cita tras el 1-O y el discurso del Rey del 3 de octubre.

“La conversación dio para mucho, ambos terminamos de superar ese día las dificultades de la primera legislatura y establecimos una relación de verdadera confianza mutua”, cuenta. Un encuentro de más de tres horas en la que diseñaron la ruta del 155. “Los dos cumplimos, las cosas como son”, reconoce.