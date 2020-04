Isabel Díaz Ayuso ha reconocido que debería haber actuado antes frente al coronavirus y ha adelantado que pedirá comparecer en la Asamblea de Madrid por ello. «No hay día en que no me levante pensando en ello», dice.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha reconocido que debería haber actuado antes frente al coronavirus. Por eso, pedirá comparecer en la Asamblea madrileña para explicar su gestión de la crisis.

Ha sido en una entrevista para EsRadio donde Ayuso ha desvelado que «no hay día en que no me levante pensando» si no se podría haber adelantado a la pandemia del Covid-19. «Este virus no tiene cura, no tiene vacuna, y lo único que tiene es tiempo. Hay países que se han adelantado y otros que se han confiado, como hemos hecho nosotros», ha autocriticado.

Por eso, dice que se plantea en muchas ocasiones qué hubiera pasado si hubiera adelantado el cierre de los colegios. O si hubieran escuchado las advertencias de la OMS y de otros países. Todos ellos les dijeron que estaban demasiado tranquilo. «Ojalá hubiéramos hecho todo antes sinceramente», ha reconocido.

Pero también ha querido dejar claro que «si hubiera sabido» lo que sabe ahora del coronavirus, «efectivamente las cosas hubieran sido muy diferentes». «Hubiera empezado a hacer la estrategia al revés. La pandemia va por delante y las soluciones van a continuación porque ocurren cosas que no te podías imaginar», ha reconocido.

Oposición

Los partidos de la oposición en Madrid han celebrado que Ayuso pida comparecer a petición propia. Algunos partidos ya se lo habían pedido.

«Era imprescindible para ofrecer su valoración en sede parlamentaria y con la máxima difusión pública, de la situación en la crisis del coronavirus», ha expresado en Twitter Ángel Gabilondo, portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid.

Su homólogo de Más Madrid, Pablo Gómez Perpinyá, ha subrayado que «era intolerable que Ayuso fuera la única presidenta autonómica que todavía no hubiera comparecido en sede parlamentaria en toda la crisis». Sin embargo, Ayuso recordaba hace unos días que había estado en aislamiento precisamente por haber dado positivo en Covid-19.

Tras registrar la solicitud de comparecencia de Ayuso este domingo, la Mesa de la Asamblea ha decidido celebrar un pleno el 23 de abril. El formato y el orden del día están aún por determinar. Será el primero desde que se decretó el estado de alarma.

La reanudación de la actividad parlamentaria arrancará este martes con una sesión a distancia de la Comisión de Sanidad. En ella comparecerá el consejero madrileño de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.