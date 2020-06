Parece claro afirmar que nunca se conocerá al 100% la cifra real de muertos por Covid-19 en España. En los datos oficiales no se incluyen aquellos a quienes no se realizó la prueba. Y, por tanto, no se pudo confirmar si tenían la enfermedad o no. Sanidad sigue ofreciendo los datos más bajos, que no coinciden con organismos como el INE o las funerarias. El informe MoMo o la OMS también ofrecen cifras distintas, lo que lleva al caos total.

La cifra oficial de muertos, según Sanidad, a fecha de este pasado jueves es de 27.133. Pese a que aumentó a más de 28.000 hace un par de semanas, se rebajó la cifra finalmente. La explicación del Ministerio no es otra que sólo se contabilizan aquellos con prueba de confirmación de coronavirus. Se excluyen de este registro a los casos sospechosos.

Además, el cambio en la contabilización, produce que también un desfase entre los fallecidos que comunica Sanidad a diario con los que reflejan las Comunidades Autónomas. Las de Sanidad son, sin duda, las cifras más bajas. El resto de organismos no duda en aumentar los datos, provocando diferencias de hasta 17.000 muertos.

La OMS

Hasta este pasado jueves, la OMS recogía un total de 29.858 muertes por Covid en España. Lo que suponía alrededor de 2.200 más de las que contabilizaba Sanidad. El organismo, al parecer, incluía los decesos que fueron eliminados por Sanidad el 28 de mayo. Y añadía otros 800 fechados a 2 de junio.

Ante la distorsión, la OMS rectificaba sus datos y los rebajaba hasta las 27.940 muertes. Aún así, se trata de una cifra superior a la oficial de Sanidad. Concretamente, de 807 decesos más.

Desde el Ministerio aseguran que no envían datos diarios a la OMS, por lo que el organismo utiliza diferentes fuentes para ofrecer las cifras.

Funerarias

La diferencia es mucho mayor si se tienen en cuenta los datos aportados por las funerarias. Éstas contabilizan un total de 43.985 muertes hasta el 25 de mayo. Una fecha en la que Sanidad ofrecía 28.109 decesos. La diferencia es de un 56,5%.

La Asociación Española de Profesionales de los Servicios Funerarios registraba entre el 14 de marzo y el 25 de mayo un total de 43.985 muertes, que achacan al Covid-19. En este cómputo sí se incluyen los casos sospechosos así como los muertos en residencias, domicilios y centros hospitalarios.

Las funerarias, en su informe, se mostraban muy críticas con el Gobierno. Y es que las diferencias de cifras son abismales.

INE

Una cifra muy parecida a la de las funerarias es la que recogía el Instituto Nacional de Estadística (INE). Este organismo aseguraba que entre el 1 de enero y el 24 de mayo, han muerto en España 44.000 personas más que el año pasado en el mismo periodo.

El desfase supone un aumento del 24,1% de los fallecimientos. Y coincide con los meses de la pandemia. Concretamente, el INE recoge 43.945 muertes más. Tan sólo 40 decesos de diferencia con el dato de las funerarias.

Aunque el INE asegura no poder establecer relación directa entre Covid y muertes, lo cierto es que la cifra se acerca no sólo a la de las funerarias sino también a la del Sistema de Monitorización de la Mortalidad diaria (MoMo).

MoMo

Por último, los registros civiles se suman al caos de cifras. Su informe sacaba a la luz 13.250 muertos más de las ofrecidas por Sanidad desde el inicio de la pandemia.

En su caso, el estudio se realizó entre el 13 de marzo y el 22 de mayo. Según el mismo, la mortalidad en España se disparó un 55,2%. Con los datos de los registros, se concluía que se habían producido 43.034 muertes más respecto al mismo periodo en condiciones normales.

Se estima que en ese tiempo, tenían que haberse producido 77.817 decesos. Sin embargo, el sistema contabiliza 120.851.

Con todo ello, parece difícil que pueda conocerse la cifra real de muertos por Covid-19 en España durante la pandemia.