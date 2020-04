«He superado el Covid-19 y tras la convalecencia me incorporaré a mi trabajo de manera presencial». Así anunciaba Carmen Calvo en su Twitter que regresa al trabajo tras superar la enfermedad. Algo que también ha hecho Fernando Simón, el director de Alertas y Emergencias Sanitarias. Ambos dieron positivo hace semanas y ahora pueden ya regresar a sus puestos.

Carmen Calvo ingresaba en una clínica el pasado 22 de marzo, aquejada de una afección respiratoria. Sometida a las pruebas del Covid-19, se confirmaba su positivo un par de días después. Tras controlar sus problemas respiratorios, era dada de alta y comenzaba a pasar la cuarentena en su domicilio.

Ahora, tres semanas después, Calvo vuelve de manera presencial al trabajo. Y da las gracias a quienes se han preocupado por su estado de salud.

He superado al #COVID19 y tras la convalecencia me incorporaré a mi trabajo de manera presencial. Gracias a los que me habéis acompañado de una u otra manera. Mi apoyo y solidaridad a todos los que están pasando por estos difíciles momentos porque #EsteVirusLoParamosUnidos

— Carmen Calvo (@carmencalvo_) April 14, 2020