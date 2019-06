Manuela Carmena ha dejado su acta de concejal porque “yo ya no soy nadie”. Como prometió durante la campaña electoral, no estará en la oposición durante esta legislatura.

A primera hora de este lunes, Manuela Carmena llegaba a la Plaza de la Villa para renunciar a su acta de concejal. Lo hacía acompañada por su escolta y sin hablar con la prensa porque, decía, “yo ya no soy nadie”. Allí era recibido por el secretario del pleno, Federico López de la Riva, a quien ha entregado el acta.

Aunque pretendía ser un acto discreto, a las 8:00 horas ya había prensa esperando a Carmena. “No voy a hacer declaraciones, queridos amigos, yo aquí ya no soy nadie. Hoy aquí renuncio”, ha dicho. La exalcaldesa ha asegurado sentirse “muy bien” y ha contestado con un “ya veremos” a qué piensa hacer a partir de ahora.

Carmena ha permanecido media hora en el Ayuntamiento. Después, aseguraba a la prensa que “no es despedida, despedida”. Al menos, con los periodistas, a quienes les ha dicho que “nos vamos a seguir encontrando en muchas ocasiones”.

La exalcaldesa ha agradecido la labor de los medios porque han sido con ella “muy buenos y siempre cariñosos”. Y les ha dado las gracias.

Marta Higuera, sustituta

Después de su paseo y comprobar cómo estaban las flores de los balcones, Carmena dejaba paso a quien puede ser su sustituta. Marga Higueras, número dos de Más Madrid, llegaba al Ayuntamiento.

Aunque no estaba claro que Higueras siguiera tras la marcha de Carmena, ha despejado todas las dudas. “Quienes piensen que voy a renuncira a liderar el legado de Manuela Carmena es que no me conocen. Creo en un proyecto y creo en la defensa de los derechos de los ciudadanos”, ha escrito en Twitter.

La candidata que ocupará el escaño de Carmena es Carolina Pulido, número 20 en la lista. La exalcaldesa es, además, la segunda regidora que renuncia al cargo tras Gallardón.