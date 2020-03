Pablo Casado ha amenazado ya con no apoyar los últimos decretos del Gobierno si no hay cambios. Y ha aprovechado para acusar a Sánchez de engañar y de falta de diálogo con la oposición.

Pese a que el PP ofrecía su total apoyo al Gobierno en la gestión de la crisis del coronavirus, este lunes Pablo Casado ha dicho ‘basta’. «Así, no», ha advertido el líder popular en una rueda de prensa virtual. En ella, ha acusado a Sánchez de engañar. Y ha dejado claro que no apoyará los últimos decretos si no se cambian.

Directo, ha acusado a Sánchez de actuar con una «profunda deslealtad» y de engañarle. Y es que el lunes pasado le aseguró que no habría cierre total de la actividad. Por eso, si no se modifican los decretos, el PP no le dará su apoyo.

Casado ha lamentado que Sánchez no está informando al PP, a pesar de que le están dando sus votos en estas medidas de crisis. El lunes pasado, ha dicho el líder popular, ambos mantuvieron una conversación. En ella, el presidente del Gobierno aseguró que no habría cierre total. Apenas unos días después, sin conversación previa, el PP conocía el decreto en el que sí se confinaba a más parte de la población.

Oculta información

El presidente del PP no ha dudado en asegurar que Sánchez está ocultando información a la ciudadanía. Y que no cuenta toda la verdad. Cree que el cierre de la actividad no esencial debe hacerse hablando con la oposición. Pero también con las CCAA, los sectores y las fábricas.

También ha exigido que la liquidez llegue a las empresas y a los autónomos. Y que se aclare cuanto antes la inseguridad jurídica.

«Lo mínimo es que este Gobierno funcione», ha pedido. «Si quiere que le convalide los decretos, haga las modificaciones que le planteo», le ha dicho.

Además, ha pedido que Sánchez comparezca todas las semanas en el Congreso. Y, para ello, que la Cámara se mantenga abierta, constituyendo una comisión de seguimiento del coronavirus.