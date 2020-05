Pablo Casado rechaza, al menos hoy por hoy, apoyar otra prórroga del estado de alarma. «Ya no tiene sentido», ha dicho, en referencia a «cómo está planteado». El líder del PP valora abstenerse o votar en contra.

A día de hoy, el PP «no puede apoyar la prórroga del estado de alarma» que pedirá el presidente, Pedro Sánchez, este próximo miércoles en el Congreso. La crisis sanitaria del Covid-19 no es ya razón, ha dicho, para mantener esta situación, por lo que se plantea que el PP vote en contra o se abstenga.

De hecho, Casado ha asegurado que no desvelará el sentido de su voto «por respeto» a Sánchez. Cosa que «él no tiene con nosotros», ha dicho.

En una entrevista este lunes en Onda Cero, Casado ha explicado que «el estado de alarma prorrogado, tal y como se plantea a día de hoy, no tiene sentido». «Hace falta previsión, competencia, eficacia y respeto», ha dicho. Algo necesario, añadía, para «que la fase de desescalada se haga de una manera lógica».

Como alternativa, el líder popular ha propuesto a Sánchez que utilice la Ley de Seguridad Nacional. Así, centralizaría el mando único sanitario y social y limitaría la movilidad.

Aunque entre los barones del PP ha habido distintas opiniones, finalmente Casado parece haberse decantado por no apoyar otra prórroga. Y aunque «ha sido necesario» para no colapsar el sistema sanitario público, ahora «ya no hace falta».

«Una vez que el presidente del Gobierno dice que se puede tomar un vermú, parece poco compatible a que se siga pidiendo otra prórroga del estado de alarma», ha dicho.

Responsabilidad

Por su parte, el Gobierno hizo este domingo un llamamiento de responsabilidad a los partidos. Les pedía mantener el estado de alarma porque en sus siete semanas de vigor se ha demostrado que ha funcionado.

Evitó los contagios y disminuyó el número de muertes. Sin el estado de alarma, las cifras de la pandemia hubieran sido muchos peores. Y, sin duda, el sistema sanitario hubiera colapsado sin remedio en todo el país.