La marcha de Albert Rivera deja a Ciudadanos descabezado. Y aunque se esperaba que el relevo fuera de inmediato, lo cierto es que la formación estará sin líder hasta marzo de 2020. Algo más de cuatro meses en los que una gestora se encargará de gobernar el partido.

El secretario general de Ciudadanos en funciones, José Manuel Villegas, ha explicado este miércoles que la dirección ha decidido no cambiar los estatutos. Éstos fijan que no puede convocarse un congreso extraordinario antes de que transcurran cuatro meses tras las elecciones generales. Por tanto, no habrá nuevo líder y Ejecutiva hasta después del 10 de marzo de 2020.

Villegas ha remarcado que los estatutos son una “garantía democrática”. Y que por eso “hay que respetar los tiempos”. El plazo de cuatro meses se estableció para que no hubiera “un congreso rápido y por sorpresa”. Aunque conocen los riesgos de estar bajo una gestora cuatro meses, los asumen antes que correr riesgos legales.

“Es bueno que los afiliados tengan tiempo para tomar las decisiones que tengan que tomar y para articular un proyecto, si tienen la intención de hacerlo”, ha asegurado Villegas.

Gestora

Durante estos cuatro meses sin líder, la máxima autoridad de Ciudadanos será el presidente de la gestora. Un cargo que ha recaído en Manuel Bofill, actual presidente del consejo general del partido.

Pese a ello, Inés Arrimadas seguirá siendo, con toda probabilidad, la portavoz del partido. También la señalan como la próxima líder de la formación naranja. Aunque el congreso extraordinario la cogerá en la recta final de su embarazo.

De momento, Ciudadanos convocará una asamblea general extraordinaria que se celebrará previsiblemente el 30 de noviembre.

Sin Albert Rivera al frente, Ciudadanos ha calificado el preacuerdo de Sánchez e Iglesias como “nefasto para España”. Villegas ha ratificado que sus 10 diputados en el Congreso votarán no a la investidura.

También ha pedido a Sánchez que “rectifique” para buscar un pacto “de centro y constitucionalista” con el PP y con Cs. “Sánchez tenía dos posibilidades: mirar hacia el centro o mirar hacia el populismo de izquierdas y los nacionalistas”, ha dicho. “De momento, Sánchez ha elegido a los populistas y a los nacionalistas, con lo que Ciudadanos estará en la oposición y no participará de esa fórmula”, ha concluido.