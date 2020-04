Con la actividad del Congreso prácticamente parada y el Senado desaparecido, los 350 diputados y los 265 senadores siguen cobrando dietas por situaciones que ahora en estado de alarma no se dan. Ente ellas, los desplazamientos de los que viven fuera de Madrid. Unos gastos que ascienden a más de un millón de euros. Por eso, el Congreso estudia ahora limitar esas dietas y dedicarlas a la lucha contra el Covid-19.

Algunos diputados, como el socialista Odón Elorza han empezado a renunciar a sus dietas voluntariamente. «Hoy he renunciado al cobro de la dieta del Congreso para gastos de desplazamiento (1.900 euros)», decía el pasado jueves en Twitter. Explicaba que no la utilizaba por estar confinado. Elorza lo solicitó ya el 14 y el 21 de marzo.

🏛Hoy he RENUNCIADO al cobro de la dieta del Congreso para gastos de desplazamiento (1.900 €) en la nómina de abril por no utilizarla al estar confinado.

Razones de ética, en una decisión personal, ya me llevaron a solicitarlo a la Presidenta del @Congreso_Es el 14 y 21 d marzo. pic.twitter.com/lPeKrN97KF

— Odón Elorza (@odonelorza2011) April 2, 2020