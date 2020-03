Con casi 1.000 casos de coronavirus en España, muchos son los que lanzan sus consejos contra la enfermedad. Pero hay que tener cuidado, ya que no todos sirven realmente para hacer frente al Covid-19. Repasamos 6 consejos ‘fakes’ a los que hay que hacer caso.

Las redes sociales son, sin duda, un foco de contagio sobre consejos contra el coronavirus. Estos días, mientras se eleva el número de casos, suben también los falsos expertos que aconsejan qué hacer para evitar contraer la enfermedad. Repasamos 6 consejos ‘fakes’ a los que no hacer caso.

Ajo

Un mito que se está dando sobre todo en Facebook. Muchas son las publicaciones que recomiendan consumir ajo para prevenir infecciones como el coronavirus.

Si bien el ajo es un “alimento saludable que puede tener algunas propiedad antimicrobianas”, según la OMS, no hay evidencia alguna de que su consumo proteja del coronavirus.

Tomado en pequeñas cantidades no es dañino. Pero se ha reportado el caso de una mujer que tuvo que recibir tratamiento porque su garganta se inflamó después de consumir kilo y medio de ajo crudo por hacer caso a estos consejos.

Minerales milagrosos

Con miles de seguidores, el youtuber Jordan Sather aseguró que un “suplemento mineral milagroso” llamado MMS podía eliminar el coronavirus. Contiene dióxido de cloro, un agente blanqueador.

Sin embargo, la Administración de Drogas y Alimentos de EEUU ya advirtió sobre los peligros de beber MMS. Puede provocar náuseas, vómitos, diarrea y síntomas de deshidratación severa.

Desinfectante casero

Lavarse las manos con agua y jabón o desinfectantes específicos es una de las recomendaciones de la OMS. Por lo que su escasez se ha notado en zonas de grandes contagios, como Italia.

Por eso, las redes sociales recogían decenas de recetas para crear desinfectantes caseros. Sin embargo, los científicos han señalado que solo sirven para superficies, no para la piel. Muchos están hechos a base de alcohol, que puede dañar las manos si no está mezclado con otras sustancias que rebajan.

Plata coloidal

Fue el evangelista estadounidense Jim Bakker el que sugirió en su programa el uso de la plata coloidal, compuesta por pequeñas partículas de metal suspendidas en líquido.

Un invitado a su programa afirmó que el líquido mata algunas cepas de coronavirus en 12 horas. Sus defensores afirman que se puede utilizar contra cualquier afección y que actúa como antiséptico.

Pero no hay evidencia de que sea así. Es más, puede causar daños graves como convulsiones, daño renal o argiria, una afección que hace que la piel se vuelva azul.

Agua cada cuarto de hora

Facebook ha servido para hacer correr el consejo de un supuesto médico japonés que recomendaba beber agua cada cuarto de hora. Su teoría es que los virus transmitidos por el aire ingresan al cuerpo a través de la respiración. Por lo que pueden entrar por la boca. Pero si se bebe agua constantamente, impide que se contraiga coronavirus.

Tampoco está demostrado. Aunque los expertos sí recomiendan mantenerse hidratado.

Calor y evitar el helado

El calor, supuestamente, mata al virus. Una afirmación que los expertos no han querido hacer. Por eso hay quien aconseja beber agua caliente, tomar baños calientes o usar secadores de pelo.

Una publicación atribuida falsamente a Unicef afirmaba que beber agua caliente y la exposición al sol matan al virus. Y también que se debe evitar el helado.

Los expertos insisten en que no saben cómo se comportará el coronavirus con calor. Sí pueden intuir que con el calor el virus podría no sobrevivir, como sucede con la gripe. Sin embargo, intentar calentar el cuerpo o exponerse al sol no evita el contagio.