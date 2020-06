José Manuel Franco, delegado de Gobierno en Madrid, declaraba este pasado miércoles ante la juez por el caso del 8M. Pese a que la Abogacía del Estado había pedido que se archivara la causa, la juez ha decidido seguir adelante y no anular esta comparecencia de Franco, prevista hace ya unas semanas. El delegado ha asegurado contundente que «no me hago responsable del 8M». Dice que «actué conforme a la ley» y que «no había razones para prohibir» la manifestación.

El propio Franco contaba a su salida del juzgado que su declaración «ha consistido en dejar claro que mi actuación ha sido conforme a la ley y a las noticias de los expertos». Después, ha lamentado «que no podamos estar hablando hoy en positivo de la salida de la crisis, del Ingreso Mínimo o de los ERTE y que tengamos que estar con este tema».

Como delegado ha reiterado que «no me considero responsable». Y ha recordado que «en aquel momento no había ningún elemento que me llevase a prohibir el 8M». También comentaba que «por supuesto no está acreditado que el incremento que hubo el día 9 tuviese que ver con el día 8».

Además, ha querido recordar que las manifestaciones, según la ley, «no se autorizan, se prohíben». Y que «no había ninguna recomendación que me llevase a prohibir el ejercicio de un derecho fundamental como el de la manifestación». Y aunque se ha mostrado respetuoso con la Justicia y la Guardia Civil, no está de acuerdo con sus informes. «Es una valoración muy subjetiva», concluía.

Para reiterar la falta de datos que pudieran llevar a prohibir el 8M, Franco recordaba que él mismo había acudido a la manifestación con su hija. Y especificaba que ésta «es médico». Daba ese detalle para ilustrar que no era consciente del riesgo en aquellas fechas.

También señalaba a la Comunidad de Madrid. Aseguraba que no fue hasta el 11 de marzo cuando recibió un informe con restricciones por el Covid-19. Y respecto al protocolo interno de delegación de Gobierno distribuido a sus empleados el 28 de febrero, Franco aseguró que le llegó a tiempo. La razón fue un problema de sincronización de su correo electrónico.

La causa del 8M

Franco llegaba al juzgado para declarar a las 15:30 horas, saliendo horas después. Investigado por un presunto delito de prevaricación al permitir la manifestación del 8M y de otros eventos a pesar de los casos de coronavirus ya conocidos en esa fecha.

Tras él, declaraban como testigos también el secretario general de la delegación, el jefe de gabinete del delegado del Gobierno y el director de la Unidad de Seguridad Ciudadana.

La juez encargada del caso rechazaba el martes los recursos de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía. Ambas pedían anular la investigación. Afirman que los procedimientos penales han sido suspendidos durante el estado de alarma. Sin embargo, la magistrada rechazaba este argumento.

Este jueves, la juez continúa las diligencias. Interrogará a 15 testigos más. Entre ellos, cinco trabajadores de la delegación de Gobierno.