Tras aceptar Ciudadanos el documento propuesto por Vox, Isabel Díaz Ayuso comenzaba a planear su investidura para “cuanto antes”. Y que tras el acuerdo verbal, la candidata del PP da pasos firmes hacia el Gobierno de la Comunidad de Madrid.

Ante los medios, Ayuso ha asegurado que espera que su investidura se realice cuanto antes. Y que formará un gobierno basado en el diálogo “permanente”. Después, además, de aceptar el documento de Vox. Con unas propuestas, dice, “asumibles para todos los ciudadanos”.

Después de las palabras de Gabilondo, Díaz Ayuso dice que ese acuerdo de investidura no supone “derechizar nada”. Y añadía que se gestionará la Comunidad de Madrid como en las dos últimas décadas. “Yo no tengo complejos, no me importa las etiquetas de la derecha”, ha recalcado.

Pero también ha tenido tiempo Ayuso de agradecer la disposición de los partidos para culminar con “éxito” la negociación. Además de poder “solventar los escollos lógicos” que surgen en un proceso de estas características.

Un agradecimiento que ha extendido a Pablo Casado, líder del PP, y al secretario general de su partido, García Egea. Sin ellos, ha dicho, “no se habría llegado hasta aquí”.

Primer gobierno de coalición

La futura presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido resaltar que es la primera vez de un Gobierno de coalición en Madrid. Un Ejecutivo que será apoyado desde fuera por otra formación, lo que obliga a actuar con “sensatez” y “consenso permanente”.

Por eso, Díaz Ayuso ha querido señalar que la base de su gobierno será la “libertad”. Un concepto que “protegen” las tres formaciones. Y basará su acción en la bajada de impuestos y la eficacia de los servicios públicos.