Hasta once universidades, de momento, han dado ya por terminadas las clases presenciales por la crisis del coronavirus. Y han confirmado que sus alumnos finalizarán el curso online y no tendrán que volver a las aulas hasta después del verano.

El fin del curso universitario está a la vuelta de la esquina y la crisis del coronavirus están aún lejos de terminar. Por eso, numerosas voces de la comunidad universitaria han asegurado que no se volverá a las clases presenciales este curso. Algunos campus se han adelantado y unas once universidades han confirmado ya lo que parece inevitable: los alumnos no volverán hasta después de verano.

En concreto, son las 10 universidades de Andalucía y la Universidad privada de Navarra las que se han adelantado a una medida que, con toda probabilidad, tomen en los próximos días el resto de facultades del país.

De hecho, se espera que este jueves el Gobierno y las CCAA tomen la misma decisión en el marco de la Conferencia General de Política Universitaria. El ministro de Universidades, Manuel Castells, y los consejeros autonómicos están reunidos de manera telemática. De ahí saldrá la decisión de dar por finiquitadas las clases o no.

De momento, hay bastante debate al respecto. Algunos quieren aguantar lo máximo posible. Mientras, otros creen que hay que cerrar ya, dado el poco curso que queda. En Madrid, el rector de la Complutense, por ejemplo, opta por modificar el calendario y terminar el curso presencialmente.

Sin embargo, los plazos son apurados. Estaba previsto que el 30 de abril terminaran las clases. Mayo es un mes para evaluar en primera convocatoria. Y junio para aquellos que vayan a segunda. No ocurre así en colegios e institutos, para quienes mayo sigue siendo mes lectivo. Incluso en el escenario más optimista de acabar el estado de alarma el día 11 de abril, apenas quedarían tres semanas de clases en la universidad.

La solución más factible parece ser la que han tomado ya esta decena de universidades mencionadas. Darán por terminadas las clases presenciales y reforzarán la enseñanza online.

Incertidumbre

Las universidades que dan por cerradas las clases presenciales lo han hecho para sacar de la incertidumbre a sus alumnos. Muchos son de fuera de España y otros muchos de fuera de la comunidad en la que estudian. Por lo que necesitan saber qué va a pasar en las próximas semanas.

Los rectores andaluces han enviado ya a sus alumnos una carta para comunicarles que seguirán con las clases online únicamente.

Además, en otras CCAA se han tomado otras medidas. Por ejemplo, en Cataluña esperan que se acabe el curso académico «unas semanas más tarde». Optan así por cambiar el calendario. Es una postura de término medio.