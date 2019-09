Las elecciones del 10-N están ya en marcha. El Rey no designaba ningún candidato para la investidura ante la falta de apoyos suficientes. Muchos han decidido que no quieren recibir propaganda electoral en casa. Y eso es posible. Te contamos cómo darte de baja.

Después de haber celebrado unas elecciones generales en abril, son muchos los que no quieren ni oír hablar de volver a votar en noviembre. Pero el 10-N está ya en marcha tras no designar el Rey a ningún candidato. El envío de papeletas y propaganda electoral es una de las cosas más molestas para los electorales, que ahora pueden darse de baja y no recibirlos en casa.

A través de un formulario online, los electores que así lo quieran podrán evitar las papeletas en casa. La web del Instituto Nacional de Estadística (INE) dispone de un apartado en el que solicitar que nos excluyan de las copias del censo electoral que se entregan a los partidos. Con estas listas, las formaciones realizan sus envíos postales de propaganda.

De cara a las elecciones del 10-N, los electores podrán darse de baja hasta el decimotercer día posterior a la convocatoria de los comicios. Es decir, hasta el 7 de octubre.

Cualquier persona inscrita en el censo electoral puede cumplimentar el formulario. Aunque, eso sí, para hacerlo se exige tener un certificado electrónico, reconocido por la plataforma de valicación @firma del Ministerio de Política territorial y Administraciones Públicas. Y validado también por la Oficina del Censo Electoral. O bien mediante el sistema Cl@ve.

El enlace de la web está ya disponible aquí.

Campaña más corta

La campaña electoral, además, será más corta. Como se acordó con la reforma de la Ley Electoral, durará 8 días y no 15. Así, la campaña arrancará el 1 de noviembre y finalizará el viernes 8.

Con ello se espera recortar gastos y ahorrar papel. Motivos económicos y ecológicos. Además de no saturar a unos electores hartos de tener que ir a urnas otra vez.