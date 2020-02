Núñez Feijóo anunciaba este pasado lunes que Galicia irá a las urnas por adelantado. Concretamente, el próximo 5 de abril. Coincidirán así con los comicios vascos y pone en marcha el calendario electoral. De hecho, el anuncio del presidente de la Xunta obliga a que este martes se publique ya el decreto de disolución del Parlamento y de convocatoria de elecciones. Y eso que hay partidos que ni siquiera cuentan con un candidato aún.

La ley establece un margen de 54 días entre la publicación de la convocatoria y la celebración de las elecciones. Por lo que este martes, 11 de febrero, es la fecha límite para fijar los comicios el 5 de abril.

Con ello, los partidos tienen todo el mes de febrero para configurar sus listas y formalizar las candidaturas. Tienen de plazo hasta el 2 de marzo. Una semana después, el día 9, se realizará la proclamación definitiva de candidatos. Eso sí, si PP y Cs quisieran presentarse en coalición, algo poco probable en Galicia, tendrán que hacerlo oficial antes del 21 de febrero.

El calendario electoral continuará el 20 de marzo, cuando a las 00:00 horas arranque oficialmente la campaña. La próxima cita será el 4 de abril, en la jornada de reflexión. Y el 5, las elecciones. Coincide, además, con el inicio de la Semana Santa, ya que es Domingo de Ramos. La fecha límite para la constitución del Parlamento gallego se establece en el 5 de mayo.

Candidatos

La convocatoria de elecciones en Galicia ha cogido sin candidato a Cs y a Vox. Incluso, algunos apuntan que al propio PP. Y es que falta aún que Feijóo confirme su candidatura a la reelección.

Aunque, en su caso, los estatutos del partido establecen que el presidente del partido es el candidato a la presidencia.

Por su parte, el PSOE gallego llegará con Gonzalo Caballero como candidato. Está llamado a ser alternativa a la mayoría absoluta actual de Feijóo. En el BNG es Ana Pontón quien liderará la candidatura. Como ya hizo en 2016.

En Marea debaten aún cómo presentarse a las elecciones. Relegada a un papel menor, podrían incluso no presentarse.

Podemos e IU planean ir unidos y negocian también con otras fuerzas, como Anova y mareas municipales.

Sin candidato, espera Ciudadanos, que no tiene representación en Galicia. Esperan poder ir junto al PP en la fórmula Mejor Unidos. Aunque no lo tienen fácil, ya que Feijóo cree no necesitarles para mantener su mayoría absoluta.

Tampoco tiene candidato Vox. El partido de Abascal podría conseguir representación gallega por primera vez.