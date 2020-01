ERC 'fríe' al Gobierno con más de 200 preguntas sobre la "represión"

ERC está dispuesto a dejar claro siempre que puede que su acuerdo con el PSOE se limitaba únicamente a la investidura. Y que en tanto el nuevo Gobierno no cumpla con la llamada mesa de negociación, el pacto se puede ir al traste. Sin más vinculación, los republicanos quieren freír al nuevo Ejecutivo a preguntas, presentando más de 200 cuestiones sobre la “represión” en Cataluña.

Y es que desde ERC tienen que mantener su discurso de cara a su electorado. Por lo que tratarán de evitar los elementos más duros del independentismo. Pero, a la vez, seguir dejando claras sus posiciones.

Este pasado miércoles, el grupo de ERC registraba más de 200 preguntas al Gobierno “relacionadas con la represión y la persecución que se ha ejercido en Cataluña los últimos meses por parte del Estado español a nivel judicial, policial y político”.

Eso sí, para evitar más enfrentamiento, ERC plantea que las respuestas del Gobierno sean por escrito.

Entre las cuestiones, se pregunta por el cierre de webs vinculadas a Tsunami Democrátic. Y también sobre si el Gobierno está al tanto de “las torturas que se han ejercido en el edificio de la Jefatura Superior de Policía”.

Además, se quejan de que en un programa de TVE se refirieron a PP, Cs y Vox el “centroderecha”. Y se pregunta al Gobierno si creen que RTVE tiene que “aclarar esta consideración”. También si hay que depurar responsabilidades al respecto. En relación a ello, otra de las cuestiones aborda las medidas que tomarán para “frenar a la ultraderecha”.

En la lista también hay preguntas sobre si las fuerzas de seguridad pueden “actuar de forma ideológica”. Y si se planean medidas para evitarlo. Se cuestiona si la Policía Nacional llegó a ejercer “violencia física y psicológica a los detenidos en las protestas”. O si el Gobierno considera que Policía Nacional y Guardia Civil deben apoyar “siempre a los anti-independentistas”.

Sin Presupuestos

Además de freír al Gobierno con preguntas, desde ERC se ha dejado claro que el pacto no incluye los Presupuestos.

Algo que el PSOE ya tiene asumido. Carmen Calvo explicaba que habían trasladado que el acuerdo de investidura implicara también el apoyo a las cuentas. Pero admitía que no quedó suscrito de ningún modo.

Y Ábalos contaba lo mismo en rueda de prensa donde, además, recordaba que de no ser así, no habría estabilidad para el Gobierno. Y, por tanto, no se podría mantener el diálogo. Por su parte, Pere Aragonés defendía una negociación paralela para ello y advirtió que serían “muy exigentes” con las cuentas.