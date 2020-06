Los pactos entre el Gobierno y Ciudadanos no gustan nada en ERC, que ha decidido votar ‘no’ al decreto de nueva normalidad. «No han contado con nosotros, pues que no cuenten con nuestros votos», ha dicho la portavoz de los republicanos, Marta Vilalta, este mismo lunes. En rueda de prensa y respecto a la votación que se llevará a cabo el jueves en el Congreso, ha dejado claro que no se alinearán con el Ejecutivo de Sánchez.

La portavoz de ERC ha recriminado al Gobierno que haya primado unos «votos más baratos, a cambio de nada, los de Ciudadanos». En lugar, ha dicho, de negociar con su formación para cosechar la mayoría que le hizo llegar a La Moncloa. Y aunque quedan aún unos días por delante, desde el partido catalán dan por cerrada su posición de votar ‘no’.

En cuanto al propio contenido del decreto, en ERC se muestran contrarios a cuestiones competenciales en materia sanitaria. O en cómo el Gobierno aborda la nueva normalidad. Según ERC, con «militarización, sanciones y prohibiciones», cuando deberían centrarse «en la prevención».

«No nos vamos a rebajar, haremos valer nuestros votos», ha dicho Vilalta. Y lanzaban un mensaje al Gobierno para saber si «quiere seguir jugando a la geometría variable». Además de preguntar «qué dice Podemos de todo esto». Y es que en ERC son conscientes de que la formación morada ve con preocupación que Cs pueda situarse como socio preferente del PSOE.

Presupuestos

Preguntada sobre si ERC se plantea apoyar los Presupuestos, Vilalta ha dejado claro que será «incompatible» que Cs y los republicanos los apoyen a la vez.

Y ha condicionado su posición sobre las cuentas a cómo avance la mesa de diálogo en Cataluña. Una mesa que se retomará en breve pero a la que se no ha puesto fecha aún.

De hecho, este pasado fin de semana, el vicepresidente catalán, Pere Aragonés, urgía a convocarla ya en los primeros días de julio. «Si es la primera semana, mejor que si es el 20 o el 25», ha dicho. Y recordaba que «el conflicto político continúa». Aprovechó también Aragonés para pedir la convocatoria de elecciones en Cataluña. «Lo que creemos que sería malo es que fuera el Supremo el que fijara la fecha», decía.

Sin embargo, su llamamiento no ha tenido efecto. Y es que parece que Quim Torra no convocará a comicios hasta que sea condenado formalmente a inhabilitación.