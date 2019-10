Íñigo Errejón ha explicado por qué se presenta al 10-N y por qué de su salto a la política nacional. Y lo hace, dice, para disminuir “el divorcio entre política y ciudadanos”. Además de asegurar que no se puede conformar “el Gobierno perfecto”.

En una de sus primeras entrevistas como candidato a la Moncloa, Íñigo Errejón ha explicado en Cadena Ser por qué se presentará el 10-N. El objetivo, asegura, es hacer disminuir “el divorcio entre la política y los ciudadanos”.

“Podríamos quedarnos con los brazos cruzados y no presentarnos, pero al final gana siempre la resignación y el cinismo”, ha dicho el líder de Más País. Y se pregunta si con los mismos actores el resultado no sería el mismo. “Me indigna el lema de campaña del PSOE de ‘Ahora Gobierno’… ¿Y antes no?”, se ha preguntado.

En este sentido, Errejón ha recordado que las elecciones no son el punto y final. Después hay que sentarse a negociar. Y se tiene que hacer, ha dicho, sin poner “cara de perro” ni “romper todos los puentes”. Porque si no, no se sale de la situación de bloqueo. También ha matizado que aunque se conforme un Gobierno, “no quiere decir que se conforme el Gobierno perfecto”.

Lo que sí ha dejado claro Errejón es que no aceptará un Gobierno con Ciudadanos porque “no es el Gobierno que necesita mi país”. “Pedro Sánchez se equivoca cuando mira hacia Ciudadanos para formar Gobierno”, ha defendido.

Y se preguntaba por qué “no nos vamos a poner de acuerdo nosotros” si “cada día los españoles aguantan a jefes con quienes no se llevan bien o a cuñados que no les caen fenomenal”.

Podemos

Sobre Pablo Iglesias, Errejón ha confirmado que llevan “un tiempo largo” sin hablar. Pero que “no hay que infantilizar la política ni irse de cañas con todos”.

El líder de Más País ha asegurado que el no acuerdo entre PSOE y Podemos no tiene que ver con las “diferencias programáticas”. “A nosotros nos diferencia una actitud política” respecto a ellos. Y ha matizado que si se vota a los socialistas y no a Más País, “el PSOE va a tender a negociar con Ciudadanos y Albert Rivera”.

Y ha querido avisar también que la derecha se pondrá de acuerdo muy rápido en caso de sumar para formar Gobierno.

Por eso, y a fin de evitar perjudicar a la izquierda, Más País se presentará “allá donde sume”. Tras lo cual, ha concretado que le gustaría “quitarle escaños a Vox”.

Cataluña

Finalmente, Errejón se ha posicionado también sobre Cataluña. Y asegura que no hay motivos en la actualidad para aplicar el artículo 155. Pero también que si se dieran y tuviera que aplicarse antes de las elecciones, eso no condicionaría su apoyo al PSOE. Es decir, que podría haber pacto de Gobierno igualmente.

“No le acompañaríamos en esa decisión, pero al mismo tiempo no habría que hipotecar un gobierno progresista en España por esa decisión”, ha explicado.