La secretaría de Estado de la España Global, que dirige Irene Lozano, ha explicado en 72 páginas “la realidad sobre el proceso independentista”. Se trata de una guía para los responsables de Exteriores que hablan del proceso en el extranjero. Se reparte también entre corresponsales, periodistas en el exterior y otros interlocutores internacionales. El informe recoge las 7 mentiras que lanza el independentismo.

El documento resume la cronología del proceso. Y abarca desde la Diada del 2012 hasta las elecciones de diciembre de 2017. Con un apartado, además, del juicio al ‘procés’. En él se explican los delitos de los que se acusa a los líderes independentistas. También por qué se no se puede juzgar a los huidos y los hechos que se les imputan. El informe defiende la “independencia y garantías del sistema judicial español”. Y también incluye información sobre cómo es el proceso penal en España.

Falso o Verdadero

Este apartado del informe recoge hasta 46 hechos falsos con su consiguiente explicación verdadera. De todos ellos, extraemos las 7 mentiras más llamativas.

Falso: El movimiento independentista es pacífico. Verdadero: Como en todos los movimientos, hay diferentes formas de actuar. Hay sectores que se han radicalizado y han protagonizado actos violentos. Como ejemplo no dudan en poner el asedio al Departamento de Economía de la Generalitat en septiembre de 2017.

Falso: Los presos independentistas son presos políticos. Verdadero: En España no hay presos políticos. Ningún político catalán ha sido procesado por sus ideas. Todos los días se expresan libremente en los medios. Las personas procesadas solo lo están por cometer delitos tipificados en el Código Penal.

Falso: La ONU reconoce el derecho de autodeterminación. Verdadero: La ONU lo reconoce solo cuando han sido pueblos oprimidos o colonias, que no es el caso de Cataluña. La comunidad forma parte de España, tiene instituciones propias, una sociedad bilingüe y forma parte de un Estado de derecho.

Falso: Cataluña es una nación. Verdadero: La Constitución reconoce que es una “nacionalidad” igual que el País Vasco y Galicia. Cuenta con particularidades culturales, lingüísticas, históricas y políticas. El Tribunal Constitucional estableció en una sentencia de 2010 que las referencias a Cataluña como nación no tienen eficacia jurídica.

Falso: Los independentistas representan a la mayoría de catalanes. Verdadero: Las encuestas varían todos los meses. Una de las últimas, de finales de 2018, daba un 46,1% a los partidarios de la independencia y un 46,2% a los que querían seguir siendo parte de España.

Falso: Durante el referéndum, la policía causó más de mil heridos. Verdadero: Solo tres personas fueron ingresadas en hospitales por algún tipo de lesión directamente derivada de cargas policiales.

Falso: Del referéndum del 1-O se deriva un mandato democrático en favor de la independencia de Cataluña. Verdadero: No fue un referéndum democrático. No tuvo las mínimas garantías democráticas, ni en el proceso de votación en sí. No hubo censo, ni campaña por el ‘no’, ni neutralidad de los medios públicos catalanes. Sí hubo numerosas irregularidades y no fue observado por ninguna institución internacional.