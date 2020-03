El número de muertes sigue aumentando en España por segundo día. En las últimas 24 horas, hasta 838 personas han fallecido víctimas del coronavirus. Eso eleva la cifra total a 6.528. Y supone un nuevo máximo en una jornada. El pasado sábado fueron 832 las personas que perdieron la vida y, este domingo, seis más.

El lado positivo es que los contagios han bajado al 9%, quedándose en un total de 78.797 los casos confirmados. Algo que indicaría que el aplanamiento de la curva ya está muy cerca.

Según los datos de Sanidad, en un día se han producido 6.549 contagios, lo que supone un incremento del 9% respecto al sábado. «Incremento que hemos estado bajando desde el 18%», ha señalado Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitaria. Se confirma así la tendencia de estabilización, con porcentajes inferiores cada día desde el pasado martes.

El objetivo es garantizar que las UCI no se saturen. Y aunque se va reduciendo el porcentaje de pacientes nuevos en cuidados intensivos, el número de altas no aumenta. Es decir, pasan bastante tiempo en la UCI. Simón ha reconocido que hay 6 CCAA que están al límite de su capacidad en UCI y otras 3 que están creciendo hasta ese límite. Pero no ha detallado cuáles son.

El dato positivo, como siempre, lo arrojan las altas, que llegan ya a 14.709, lo que supera con creces el doble de muertos.

De los 78.797 confirmados, 43.397 han precisado hospitalización. Y, de ellos, 4.097 en la UCI.

Por CCAA

Madrid alcanza ya el total de 22.677 casos, aunque el incremento diario se ha reducido a 1.157. Muy por debajo de los 2.000 que se registraban este sábado. Y que confirma así la tendencia a la baja. En total, la comunidad registra 3.082 fallecidos.

Cataluña sigue en incremento, hasta alcanzar la cifra de 15.026 confirmados y un total de 1.226 muertos.

Por encima de los 5.000 casos se sitúan Castilla La Mancha (5.246), Castilla y León (5.414) y País Vasco (5.740). Le siguen Comunidad Valenciana con 4.784 positivos y Andalucía con 4.682.

En 3.139 está Galicia y en 2.011 Navarra. El resto de CCAA se mantiene por debajo de los 2.000 casos positivos. Son las situaciones de Aragón (1.858), Asturias (1.088), Canarias (1.125), Cantabria (1.023), Extremadura (1.456) y La Rioja (1.629).

Por debajo del millar de afectados se sitúan Baleares (958) y Murcia (872). Ésta última, además, es la que menos fallecidos registra en total, con 20.

Ceuta y Melilla, con 21 y 48 casos confirmados sigue conteniendo espectacularmente la pandemia. De hecho, la primera registra solo 4 casos nuevos en un día y se mantiene en la cifra de un fallecido. Eso sí, en el lado negativo, aún no ha dado de alta a ningún paciente con coconavirus. Por su parte, Melilla se mantiene también en un único muerto y aumenta en solo 3 los casos respecto al día anterior.