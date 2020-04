Facebook investiga cuentas 'fakes' para apoyar al Gobierno

Mujeres jóvenes, extranjeras, con nombres pocos comunes y con perfiles creados en los últimos días. Así son las cuentas ‘fakes’ que se dedican a dar ‘likes’ a las publicaciones del Gobierno en Facebook. La red social ya investiga esta sospechosa aparición de fans del Ejecutivo que, a su vez, asegura ser una «víctima».

Suelen ser perfiles sin amigos, que no han compartido nunca nada y no dan detalles en su descripción personal. Salvo que les gusta un vídeo del Gobierno. Público que no concuerda con el que habitualmente esperaría esta información. Es decir, cuentas falsas.

Se conocen como «bots» y sirven para generar tráfico. O lo que es lo mismo, para inflar la cantidad de seguidores en redes sociales y difundir información en apoyo a un determinado grupo. En este caso, al Gobierno. Son programas informáticos que no distinguen contenidos, por lo que es fácil encontrar emojis de risa en vídeos, por ejemplo de datos sobre muertos por coronavirus.

Aunque es una práctica legal, la moralidad y ética de la misma es bastante cuestionable. Por eso, se ha desatado una nueva tormenta política al respecto.

Cuanta más interacción tenga una publicación en Facebook, más visibilidad le dará la red social en el muro de actualizaciones. Eso hace que un mayor número de usuarios tengan acceso a ese contenido. Por el momento, la página de Sanidad en Facebook acumula más de 200.000 seguidores. Y sigue subiendo por días. Aunque muchos de ellos son cuentas falsas.

«Víctima»

Facebook investiga ya estas cuentas mientras el Gobierno asegura ser «víctima» de estos hechos.

«El Ministerio de Sanidad ha detectado que, desde el pasado viernes 17 de abril es víctima de actividad fraudulenta por parte de diversas cuentas aparentemente falsas que generan interacciones masivas en publicaciones concretas de la cuenta oficial de Facebook», dicen en un comunicado.

Según Sanidad, ya han puesto en conocimiento de Facebook la existencia de estos «bots». Y la red social les ha confirmado que lo está investigando.