En una carta abierta publicada en ‘El País’, el catedrático de Derecho Constitucional Francesc de Carreras ha pedido a Rivera que pacte con el PSOE, como hizo hace tres años. El que fuera uno de los fundadores de Ciudadanos (bajo el nombre entonces de Ciutadans), se refiere además al líder de la formación como “adolescente caprichoso”.

“Ahora es clave para dar estabilidad al Gobierno de España”, dice Carreras en su carta. En ella deja claro que el veto de Rivera empuja a Sánchez a pactar con Podemos y las fuerzas “nacionalistas”.

No duda en recordar a Rivera que Ciudadanos y PSOE sumarían mayoría absoluta. Algo que ya hicieron en 2106 con peores datos incluso. “Si en 2016 acordaste con el PSOE un buen programa de gobierno, no hay motivo para que ahora no se repita tal operación”, le dice.

“Adolescente caprichoso”

El fundador de Ciudadanos no entiende cómo Rivera ha pasado de “joven maduro y responsable” a “adolescente caprichoso”. Con ello, asegura Carreras, el líder del partido ha dado “un giro estratégico de 180 grados y antepone supuestos intereses de partido a los intereses generales de España”.

“Es ir contra toda tu trayectoria política, contra la trayectoria de Cs”, añade con contundencia. Tampoco duda en asegurar que no entiende “que ahora nos falles, Albert, que nos falle Ciudadanos”.

En otro punto de la carta, Carreras insta a Rivera a “recobrar la capacidad de liderazgo” y a “afrontar con valentía la adversidad”.

Las críticas del fundador de Ciudadanos se suman a las de otros impulsores del partido, que han discrepado de la deriva actual de la formación.