El Gobierno ha lanzado un aviso a Bélgica asegurando que tomaría “decisiones” si no entregan a Carles Puigdemont. Carmen Calvo dice que “no entendería” que el país belga no extradite al expresidente catalán.

Con la sentencia condenatoria del Supremo por el 1-O y la reactivación de la euroorden, el Gobierno “no entendería” que Bélgica no entregara a Puigdemont a la Justicia española. En una entrevista para Onda Cero, Carmen Calvo señalaba que “es difícil” que no se autorice la entrega.

“Hay un listado más o menos automático de delitos cotejados en las diferentes legislaciones penales”, comenzaba. “Los que ahora se constatan para la activación de la euroorden debería actuar así”, señalaba.

Además, la vicepresidenta ha insistido en que el Gobierno no entendería que Puigdemont no sea entregado. Porque está “huido de la justicia”. Y avisa a Bélgica de que eso traerá consecuencias diplomáticas. “Interpretaremos que no es respetable que a una democracia plenísima se le niegue la entrega después de tener la sentencia del Supremo, para igualdad en la justicia”, ha subrayado. De producirse ese escenario, avisa de que el Gobierno tomaría “decisiones” al respecto.

Aplazamiento de la vista

Mientras tanto, el tribunal belga que tiene que decidir sobre la orden de detención de Puigdeont, ha aplazado la vista al próximo 16 de diciembre. Dice que así da más tiempo a las partes a preparar sus alegaciones.

Después de la vista que ha tenido lugar ante la Cámara del Consejo, el tribunal decidía el aplazamiento.

Ha sido el propio Puigdemont quien ha explicado a la prensa que “la vista ha durado muy poco”. “Finalmente el tribunal ha aceptado nuestra petición de aplazar la vista hasta el 16 de diciembre”, anunciaba. Durante este tiempo, la defensa del expresidente catalán preparará sus argumentos por escrito. Serán los mismos que con la anterior euroorden: vulneración de Derechos Fundamentales y garantías procesales. Y defenderán que el expresidente catalán tiene inmunidad por haber sido elegido eurodiputado, pese a que no recogió el acta.