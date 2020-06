El fin del estado de alarma no significará, ni mucho menos, el final también de los pactos entre el Gobierno y Ciudadanos. Así lo demuestra el nuevo acuerdo al que han llegado ambos. La formación naranja apoyará el decreto que el Ejecutivo presentará para la ‘nueva normalidad’.

Tras su apoyo a las seis últimas prórrogas, Ciudadanos parece haberse convertido en un socio casi incondicional del Gobierno. Gracias a la formación, de hecho, salían adelante las tres últimas prórrogas pese a la negativa de PP o Vox entre otros. Ahora, el decreto de ‘nueva normalidad’ contará también con el respaldo del partido de Inés Arrimadas.

Está previsto que el Consejo de Ministros aprueba el decreto este martes. Con él se regulará la vida después del 21 de junio, momento en que finalice el estado de alarma. Entre las medidas, ya anunciadas por Sánchez, el uso de mascarilla obligatoria hasta encontrar una vacuna o tratamiento. O hasta que la situación epidemiológica así lo permita.

Este pasado lunes, el Gobierno sumaba el apoyo del PNV, con el que llegaban también a un acuerdo. Y ultima el de ERC. Por lo que es previsible que pueda aunar de nuevo a una mayoría amplia en el Congreso.

El portavoz de Ciudadanos, Edmundo Bal, ha anunciado el acuerdo en un vídeo en redes sociales. En él, reivindica su participación en la elaboración del decreto. «Hemos participado (…) con la intención de mejorarlo», dice. «Hemos establecido que su objeto sea también para prevenir frente a futuros rebrote», añade. Explica que se impondrá el distanciamiento social de metro y medio, el fomento del teletrabajo y que no haya privilegios dependiendo de la comunidad en las competiciones deportivas. «¿Qué han hecho otros?», se pregunta Bal en un mensaje que parece va dirigido a PP y Vox. «Otros se han quejado de que no había plan b pero no han aportado nada. Nosotros nos hemos arremangado», reivindica.

A varias bandas

Al igual que con las últimas prórrogas del estado de alarma, el Gobierno ha decidido negociar a varias bandas para asegurarse los apoyos al decreto de ‘nueva normalidad’. Así, mantiene abiertos los canales con Ciudadanos, PNV y los partidos de la investidura.

La relación con la formación naranja ha mejorado notablemente en las últimas semanas. Tanto es así que incluso les trasladaban el borrador del decreto antes de ser aprobado para que Cs pudiera introducir medidas. Como así hicieron desde el partido. Sus peticiones van en la línea de ser precavidos con las medidas, evitando rebrotes.

A su vez, el Gobierno no descuidaba las negociaciones con PNV, que dará también su apoyo al decreto. Un pacto que se hacía público a última hora del lunes, pero del que no se daban detalles. Está así por ver cómo el Ejecutivo conseguirá satisfacer a los nacionalistas vascos.