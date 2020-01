La reforma del Código Penal será una de las iniciativas más importantes del Gobierno. Entre los posibles cambios, rebajar las penas para el delito de sedición. Algo que beneficiaría, sin duda, a los condenados por el 1-O.

El Gobierno de Sánchez considera que España tiene un Código Penal que no corresponde con la época que vivimos. “No tenemos delitos homologables a lo que ocurre por ejemplo en otros países europeos”, decía el propio presidente en su entrevista para TVE.

En la actualidad el artículo 544 del Código Penal recoge penas de entre 8 a 10 años y de 10 a 15 años si fueran “personas constituidas en autoridad”. En ambos casos, además, se aplica la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo.

Si la reforma que estudia ya el Gobierno se lleva a cabo, se podrían reducir las penas de los condenados por el 1-O. Porque se aplicaría el principio de retroactividad de la ley penal de forma favorable al preso. Eso sí, habría que incluir una disposición adicional transitoria para ello.

El Gobierno, en bloque, no tiene aún una posición común. Por tanto, tendrían que debatirlo en el Consejo de Ministros. De no llegar a un acuerdo, el liderazgo de la reforma sería llevada a cabo por los partidos del Parlamento. Es decir, el PSOE podría presentar una propuesta de ley. Y si no están conformes, desde Podemos podrían presentar otra.

“Indulto por la puerta de atrás”

Nada más conocerse la propuesta, desde PP y Cs se ha acusado a Sánchez de querer buscar un “indulto por la puerta de atrás” para Junqueras y el resto de condenados por el 1-O.

El círculo cercano a Casado advierten de que ese indulto oculto puede ser una cesión clara por el acuerdo de investidura.

Desde Ciudadanos, Inés Arrimadas ha subrayado el temor a rebajar el delito de sedición. “Si es capaz de instar los cambios necesarios para bajar esas condenas, estaríamos ante un indulto por la puerta de atrás para Junqueras y sus socios”, decía Arrimadas. La líder oficiosa de Cs se ha referido así al principio de retroactividad que beneficiaría a los presos.