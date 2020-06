La ministra de Igualdad, Irene Montero, era la encargada de anunciar que el Gobierno prepara ya una Ley de Tiempo Corresponsable, destinada a garantizar la conciliación de los trabajadores. El objetivo es también trabajar en condiciones de igualdad.

Montero lo confirmaba durante su comparecencia este jueves en la Comisión de Reconstrucción Económica y Social del Congreso. La ministra ha defendido la necesidad de la conciliación. Imprescindible para que no suponga una renuncia de las mujeres al ámbito laboral. Y ha reivindicado también el derecho «de los hombres a cuidar sin que la sociedad les penalice».

Para que eso suceda, dice Montero, hay que avanzar legislativamente. Y, por eso, el Gobierno prepara la regulación del teletrabajo con perspectiva de género. No quieren, ha dicho la ministra, que sea «una trampa para las mujeres».

La ministra de Igualdad aboga por diseñar un sistema a nivel nacional de cuidados. En coordinación, señala, con las CCAA y los Ayuntamientos. Y que implique también al sector privado y a la sociedad civil. «Sin cuidados no se puede vivir, la economía productiva no funciona», ha afirmado. No ha dudado en recordar que la pandemia ha dejado en evidencia este punto. Como también lo ha hecho la posibilidad de conciliar sin problemas y de que los trabajadores puedan desarrollar su labor desde casa.

En su comparecencia, ha hecho reflexionar a los diputados de la comisión sobre la cantidad de horas que «hemos necesitado cualquier de nosotros para estar hoy aquí». Y sobre «quiénes son las personas que han realizado estos cuidados». Señalaba que en su gran mayoría han sido las mujeres las que han tenido que realizar esa labor.

Salida de la crisis

Irene Montero ha hecho hincapié en que «saldremos de esta crisis sólo si entendemos que las reivindicaciones feministas son básicas para la reconstrucción de España». Por eso, ha pedido un sistema «robusto» de cuidados público. Porque sin ellos, «la sociedad colapsa».

«El trabajo que se produce en los hogares supone 28 millones de empleos a jornada completa», ha argumentado para dibujar una «red precaria» de cuidados.

En su opinión, la crisis también ha «roto la mentira de que lo privado es más rentable». Y ha insistido en que los cuidados son «un derecho universal». «El sistema estatal debe garantizar el derecho a recibir cuidados y la remuneración y condiciones de trabajo dignas de quien los da», ha terminado.