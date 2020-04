Los trabajadores no esenciales vuelven este lunes y martes, dependiendo de la comunidad autónoma, a sus puestos. Tras dos semanas en permiso retribuido recuperable, muchos españoles que no pueden teletrabajar tienen que retomar la rutina. Sectores como la construcción o la industria regresan. Pero tienen que hacerlo protegiendo a los trabajadores del coronavirus. Por eso, el Gobierno ha elaborado una Guía de buenas prácticas, con consejos para evitar contagios.

La guía recoge las medidas que deben aplicarse antes, durante y después del trabajo. Los principales consejos son mantener la distancia interpersonal de 2 metros, lavarse las manos y la higiene en espacios públicos. Y como recomendación especial el uso de mascarillas. Sobre todo, en aquellos casos en los que no se puede guardar la distancia mínima entre personas. Pero la guía recoge otras muchas medidas.

Antes de ir al trabajo

Antes de ir al trabajo es importante saber si se tienen síntomas. Si se presenta alguno que puede estar relacionado con el Covid-19, no se debe acudir al trabajo. Y no se deberá asistir hasta estar seguros de que no estamos contagiados.

Si se ha estado en contacto con algún caso de Covid-19 tampoco se debe acudir a trabajar. Incluso aunque no se tengan síntomas. Una ausencia que deberá durar, al menos, 14 días. Durante ese periodo se tiene que observar si aparecen signos de la enfermedad.

Si se es una persona en riesgo, como embarazadas o enfermos crónicos, tampoco hay que acudir al centro de trabajo. En caso de que no se pueda teletrabajar, se tiene que contactar con el médico para acreditar que, en este caso, se debe permanecer en aislamiento a efectos laborales. Si es así, se considerada que es una situación simular a la del accidente de trabajo, teniendo derecho a prestación económica de incapacidad temporal.

Desplazamientos

Las medidas de protección para los desplazamientos son:

Intentar en todo momento mantener la distancia mínima de dos metros con otras personas. Por eso, se recomienda el uso del coche. Si se va andando, en bicicleta o moto, no es necesario llevar mascarilla. Siempre y cuando se guarde la distancia mínima. En el coche, extremar las medidas de limpieza y evitar que viaje más de una persona por fila de asientos. Si se coge un taxi o VTC, solo debe viajar una persona por fila. Y guardando siempre la mayor distancia entre ocupantes. En transporte público, intentar guardar la distancia. Es recomendable usar mascarillas.

En el centro de trabajo

Se debe guardar la distancia de 2 metros entre trabajadores. Incluso en zonas comunes. Y se deben evitar reuniones y aglomeraciones de gente.

La entrada al trabajo debe realizarse de forma escalonada. Algo que tendrá que garantizar la empresa.

En los establecimientos abiertos al público deben extremarse las precauciones. Como por ejemplo limitar el aforo máximo, tener mecanismos de control de entrada, proveer a los trabajadores de protección individual cuando sea necesario, escalonar los horarios, facilitar el teletrabajo, evitar desplazamientos y usar mascarilla si lo requiere la situación.

A los trabajadores se les recomienda cumplir las medidas que se le indiquen desde la empresa. También mantener la distancia interpersonal, evitar el saludo con contacto físico y evitar utilizar material de los compañeros. Si no es posible, hay que intentar desinfectarlos. Y si eso no fuera posible tampoco, lavarse las manos inmediatamente después.

Una práctica que se recomienda hacer habitualmente en el centro de trabajo. Especialmente después de tosa o estornudar, así como después de tocar superficies potencialmente contaminadas.

Evitarse tocar la nariz, boca y ojos y taparse al estornudar o toser. Tirar los pañuelos desechables y facilitar las tareas de limpieza. Y si se notan síntomas, avisar a los compañeros y a los superiores, extremar las precauciones y contactar con los centros médicos.

Después del trabajo

Los trabajadores deben guardar las distancias y medidas de prevención e higiene una vez que lleguen a casa. Sobre todo, si se convive con personas de grupos de riesgo.