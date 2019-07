Tras la investidura fallida y las negociaciones rotas, Pablo Iglesias insiste ahora en volver a pactar un Gobierno de coalición. Con tiempo hasta septiembre, el líder de Podemos asegura que es la opción más viable, pese a las propias dudas internas de su partido.

Y eso que IU y la corriente Anticapitalistas reclaman ya negociar un programa y aceptar no tener ministros. Dan prioridad, aseguran, a un acuerdo programático de Gobierno. Y no a ostentar cargos en el Consejo de Ministros. Además, los socialistas insisten en que la prioridad es no llegar a nuevas elecciones.

Iglesias, que controla a la mayoría de diputados de Podemos, no plantea otra posibilidad que no sea Gobierno de coalición. Pero, esta vez, negociando con tiempo. Partirán, quiere, desde el punto en el que se dejó la última vez. Que no estaba tan lejos del acuerdo que se ha conocido tras romper las negociaciones justo antes de la votación de investidura.

De momento, Podemos ha dado el paso a reconocer que la negociación del Gobierno de coalición ha sido un desastre. “Es verdad que la negociación ha dado vergüenza ajena”, decía Pablo Echenique en La Sexta. Y utilizó la autocrítica para apostar de nuevo por un pacto de Gobierno con ministros de ambos partidos. Reclamó a Sánchez que “no vuelva a hacer lo mismo y no lo deje para el último minuto”.

“Negociar en tres días el Gobierno de España es muy poco sensato (…) Si quiere negociar un Gobierno de coalición, que empiece cuanto antes”, decía Echenique.

Sin otras elecciones

El PSOE, por su parte, insiste en querer evitar otras elecciones. Para ello plantea una alternativa a la coalición que quiere Podemos. Y pone sobre la mesa un Gobierno a “a la portuguesa”.

Así, los socialistas gobernarían con el apoyo externo de la izquierda. Algo que Sánchez propuso desde el principio. Y ahora más que nunca creen en esta opción, asegurando incluso que la oferta del Gobierno de coalición y ha caducado.

Para convencer a Iglesias cuentan con IU y los Anticapilistas. Ambas corrientes dentro del grupo de Podemos apuestan por dejar de lado los altos cargos.