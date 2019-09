Pablo Iglesias ya ha respondido a Sánchez tras la entrevista de éste en La Sexta. Y lo ha hecho cargando duramente contra el presidente del Gobierno: “Pedro me mintió. Me arrepiento de haber confiado en su palabra”.

La entrevista de Pedro Sánchez en La Sexta ha provocado muchas reacciones. La más esperada, y quizá airada, ha sido la de Pablo Iglesias. El líder de Podemos se ha mostrado contundente y enfadado por las palabras del presidente del Gobierno al afirmar que no dormiría bien con ministros de la formación morada. “Pedro me mintió. Me arrepiento de haber confiado en su palabra”, respondía a esto Iglesias.

Ha sido en ‘Espejo Público’ (Antena 3) donde el líder de Podemos comenzaba acusando a Sánchez de haber faltado “el respeto a mucha gente que sufre en este país diciendo que no dormiría bien con un Gobierno con nosotros”.

Para Iglesias, la oferta del PSOE “no fue sincera”. Y explica que “pretender un Gobierno de coalición cuando se ha estado meses sin hacer nada no es serio”.

Minutos después llegaba su gran contraataque. “Pedro me mintió, y me arrepiento de haber confiado en su palabra. No me dijo la verdad”, espetaba Iglesias.

El líder de los morados cree que Sánchez fue sincero en su entrevista porque no quería un Gobierno de coalición. Y rebatió las palabras del presidente sobre quiénes son los culpables de una repetición electoral. “Es mentira que los nuevos partidos bloqueen la situación”, dijo. “El problema real es Pedro Sánchez“, sentenciaba.

Iglesias recordaba también en su intervención que el líder del PSOE es presidente gracias a Podemos. Y es que sin su apoyo en la moción de censura no lo habría conseguido. “Aún así yo me retiré, pero nosotros les dijimos que sí si añadían las políticas activas de empleo”, contaba.

En su intervención, Iglesias también acusaba a José Luis Ábalos de no saber en qué consiste el sistema parlamentario al decir que “le han robado el voto”.

“Sánchez cree que ya debe tener el poder sin tener mayoría absoluta y eso no es serio”, resaltaba. Y recordaba que “la gente vota y si no te dan mayoría absoluta, hay que llegar a acuerdos”. Reivindicaba además Iglesias a los votantes de Podemos. “Tienen el mismo derecho a que sus votos cuenten como lo de los demás partidos”, decía.

Negociaciones

Pablo Iglesias aseguraba que Podemos se lo puso muy fácil al PSOE. “Si el asunto es que Sánchez necesita todo el poder para dormir bien, tenemos un problema”, opinaba.

Pese a todo, Iglesias se ponía en la situación de entrar en el Gobierno. Si eso ocurriese, decía que “los recortes se harán por debajo y no por arriba”. Algo que, opina, sí le puede quitar el sueño a Sánchez. “Claro, le puede llamar Ana Patricia Botón y la CEOE”, expresaba.

Ante un posible 155 en Cataluña, Iglesias asegura que Podemos respetaría la ley “y el liderazgo del PSOE”. No obstante, opinaba que “lo de Cataluña no lo van a solucionar los jueces, los políticos tenemos que ganarnos el sueldo”.

Además, ha aprovechado para explicar por qué él no intervino en las negociaciones directamente. “Los equipos negociadores funcionaron con los Presupuestos”, argumenta. También aseguraba que “cuando alguien miente muchas veces se le termina pillando”, en relación a Sánchez.

Iglesias ponía el foco en que Podemos no aceptó la oferta porque “las políticas que se aplicarían serían de derechas”.