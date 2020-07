El Gobierno está «preocupado» por la situación de los rebrotes de Covid-19. Así lo ha reconocido el ministro de Sanidad, Salvador Illa, este miércoles. Actualmente, ha contabilizado hasta 67 focos de contagio. Pero ha recordado que desde el 11 de mayo se han producido ya 118.

«El que más nos preocupa es el de Lleida, en Cataluña, pero también el de A Mariña, en Galicia», señalaba Illa en una entrevista para Catalunya Rádio.

Aunque a día de hoy no contemplan un escenario de estado de alarma, no descartan decretarlo de nuevo si se produjera transmisión comunitaria.

De nuevo, Illa ha repetido que «todo el mundo» llegó tarde a la pandemia. Y que «nadie estaba preparado» para el coronavirus. De hecho, destaca que en España se decretó el confinamiento con un número «de contagios y muertos muy inferior al de otros países». Y no ha dudado en calificar las medidas de «duras y estrictas». Además, ha aplaudido que el Estado puso a disposición «todos sus recursos» para luchar contra la pandemia.

En su intervención, el ministro ha querido destacar también la «transparencia absoluta» del Gobierno en cuanto a cifras. Pese a las críticas del PP al respecto. «Nos hemos basado en los datos proporcionados por las comunidades autónomas», justificaba.

Salvador Illa ha pedido de nuevo prudencia y precaución. Y ha vaticinado que la vacuna estará disponible el año que viene. Al respecto, aseguraba que habrá «reparto equitativo» de la misma en la UE. Todo ello en función de la población y necesidad. Hasta entonces, ha insistido en que «el virus está circulando entre nosotros y toda precaución es poca».

Rebrotes en todas partes

Illa ha reconocido también que seguirá habiendo rebrotes. «Es una situación a la que nos tenemos que acostumbrar», ha dicho. «Deberemos convivir con el virus», insistía.

Para controlar esos rebrotes, sin embargo, son esenciales la detección precoz de todos los casos. Y una coordinación constante del Gobierno con las CCAA. Algo que, dice, ya se está haciendo.

El ministro no ha querido valorar si la Generalitat debería o no haber confinado antes a los afectados por el rebrote de Segriá. Así como tampoco ha entrado a valorar la obligatoriedad de la mascarilla. «Si una comunidad va más allá, no tengo nada que decir», ha asegurado. Y considera que las elecciones vascas y gallegas pueden celebrarse sin problemas siempre y cuando las cosas se hagan bien «y se tomen precauciones».