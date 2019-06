Era uno de los once diputados que aún no habían presentado su declaración de patrimonio en el Congreso y Marcos de Quinto sorprendía este jueves con ella. El diputado de Ciudadanos y ex vicepresidente mundial de Coca-Cola pulveriza todos los récords. Y es que ha declarado más de 50 millones de euros de fortuna, según publica el diario ‘El Mundo’.

Considerado uno de los ejecutivos españoles de más éxito en los últimos años, su declaración era muy esperada. Precisamente por ese éxito empresarial.

La publicación de su patrimonio está tardando más que la del resto de diputados. Desde Ciudadanos aseguran que Marcos de Quinto había presentado la declaración de patrimonio en el Congreso el pasado 10 de mayo. Sin embargo, no se publicó porque los letrados le aconsejaron paralizar el proceso hasta que tuviera los datos de IRPF correspondientes a 2018.

Para intentar evitar polémicas, De Quinto ha presentado de nuevo la declaración de patrimonio. Los datos de la renta los actualizará después.

De récord

Sus más de 50 millones de euros de patrimonio superan con creces a la fortuna del resto de diputados.

El propio De Quinto aseguró que no entraba en la política para ganar dinero sino “a complicarse la vida”. “Lo he dejado todo para intentar contribuir a que mi país mejore en los próximos cuatro años”, dijo en una entrevista para ‘El Mundo’. “Me voy a dedicar a esto y a lo que Albert Rivera o mi partido crean que puedo ayudar”, decía.

“Mi vida la tengo afortunadamente solucionada”, añadía. Algo que deja muy claro con su declaración de patrimonio de más de 50 millones de euros.