Desde la cárcel, Oriol Junqueras ha concedido una entrevista a ‘Nació Digital’. En ella destacan sus palabras hacia la sentencia condenatoria del Supremo y sobre el posible indulto, sobre el cual dice tajante: “Se lo pueden meter por donde les quepa”.

Junqueras es positivo a la hora de analizar su paso por la cárcel, ya que lo ve como “una manera de plantar una semilla”. “Una oportunidad para explicar al mundo este conflicto”, dice. Afirma además “sentirse orgulloso de estar allí para poner unas urnas” que lleven a la independencia.

El líder de ERC no solo ha renegado del posible indulto sino que también se ha mostrado respetuoso con la sentencia. Y ha afirmado que no recurrirá el fallo. “La pena, por mucho que digan, se cumple íntegramente siempre”, dice.

Pese a ello, asegura que la sentencia no es solo para él. Sino que la califica de “castigo” e “intimidación a todos”. “Nos aprisionan porque intuyen que tenemos capacidad para sumar y generar consensos”, dice. “Estamos aquí porque intuyen nuestra capacidad de sumar y de ganar”, explica.

Violencia

En relación a los actos violentos y disturbios vividos en la última semana, Junqueras afirma que “hay que valorar el buen trabajo de la inmensa mayoría de la policía”. Pero que también es necesario reconocer que “algunos no lo hacen así”. “Se están golpeando peatones que van por la calle”, dice.

“Si esto no fuera verdad, no habría tantas imágenes ni 60 periodistas sufriendo cargas”, dice. Tras su explicación, se muestra tajante al asegurar que “a mí no me gusta nada lo que he visto”.

Sustituto

En su entrevista, Junqueras se mantiene neutral a la pregunta de quién puede ser su sustituto. “Lo que ERC decida”, dice, ahora que no puede ser él candidato. Pero también explica que, como presidente del partido, “seré claro y nadie dudará sobre qué pienso”. Eso sí, a su debido momento.

Preguntado directamente por si Pere Aragonés sería buen candidato, Junqueras dice que está “cualificadísimo para asumir esta responsabilidad y muchas más”. “Seguro que puede hacerlo muy bien”, apostilla.